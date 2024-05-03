嫦娥六號向月球背面出發 要採回最古老、40億歲的月壤

嫦娥六號任務在3日發射。(取材自央視)

中國嫦娥五號 採集回「最年輕」的月壤後，接續任務的嫦娥六號將採集回「最古老」的月球樣品。據中國國家太空 總署最新消息，探月工程四期「嫦娥六號」計畫5月3日17時至18時實施發射任務，首選發射時間是17時27分。它將前往月球背面採集地質年齡約40億年的月球樣品，並帶回地球。

央視新聞報導稱，嫦娥六號原本是嫦娥五號的備份，在嫦娥五號任務成功後被賦予了新的使命，這也將是人類首次開展月球背面取樣。

中國國家太空總署指出，經工程任務指揮部綜合研判決策，探月工程四期嫦娥六號任務在5月3日發射。同時，工程團隊應用「窄窗口多軌道」發射技術，為火箭在5月3日和5月4日連續兩天、每天50分鐘的窗口內， 共設計了10條奔月軌道，確保任務能順利進行。

嫦娥六號計畫前往月球背面南極-艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，去發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣本。

文匯報報導，中國探月工程與航天工程中心副主任葛平表示，當前人類進行的10次月球採樣返回都是在月球正面，此前美國和蘇聯採集的月球樣品地質年齡約為30億年，嫦娥五號樣品約為20億年，此次嫦娥六號在月球背面採集的樣品將達到40億年左右。

「不同地質年齡的月球樣品，對於全人類更加全面的認識月球，深化月球成因和演化歷史乃至太陽系的起源，應該說都具有非常重要的價值和意義，」葛平說。

值得注意的是，為增進國際合作，嫦娥六號任務也搭載了法國的氡氣偵測儀、歐空局的負離子偵測儀、義大利 的雷射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的負荷與衛星計畫。