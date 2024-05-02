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福建艦若服役 俄專家：增強中國在世界偏遠地區政治影響力

記者黃國樑／即時報導
俄軍事專家，福建艦服役將增張中國對偏遠地區政治局勢影響力。圖為5月1日拖船正在將福建艦拖離碼頭。 (新華社)
俄軍事專家，福建艦服役將增張中國對偏遠地區政治局勢影響力。圖為5月1日拖船正在將福建艦拖離碼頭。 (新華社)

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申在接受俄新社採訪時稱：「如果福建號航空母艦成功服役，中國海軍將獲得全新的水上能力。」福建艦將使中國人民解放軍海軍能夠在距離海岸很遠的地方作戰，這將增強北京影響世界偏遠地區政治局勢的能力。

報導稱，「福建」號航空母艦是中國的第三艘航空母艦，也是第一艘從零開始設計、由中國工業建造的航空母艦。與中國人民解放軍海軍的前兩艘航空母艦不同，「福建號」航空母艦的建造採用了美國和法國主要使用的CATOBAR方案：飛機使用彈射器起飛，並使用航空阻擋裝置（一種用於煞車的裝置）降落在甲板上。

卡申表示：「中國的前兩艘航母遼寧號和山東號是蘇聯1143.5 型航母的發展產物，俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將號」就是基於該設計方案建造的。

卡申指出，美國的「福特號」航空母艦儘管在建造航空母艦方面有著豐富的經驗，但卻面臨大量的技術問題。中國航空母艦的創新能力也不遜色，因此關鍵問題是電磁彈射器和新動力系統在測試中的表現如何。如果「福建號」成功服役，中國海軍將獲得全新的能力。

卡申認為：空警600 遠程雷達偵測飛機將以福建號航母為基地，這種飛機最近正在進行緊張的飛行測試。而與遼寧艦和山東艦相比，中國現有的殲-15艦載機將能夠攜帶更多的燃料和有效載荷從福建艦起飛。並增強中國影響世界偏遠地區政治局勢的能力。

這位專家認為，中國建立的龐大補給運輸艦隊表明，非核動力航母在未來對中國來說不是大問題。但他認為，「福建號」可能是建造核動力航母道路上的過渡型號。但是，如果出於某種原因，中國的核動力航空母艦發展出現問題，它也可能成為幾艘航空母艦系列中的主力艦。

俄羅斯 解放軍 遼寧艦

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