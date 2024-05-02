中新任氣候特使劉振民：限制中國新能源產業 阻應對氣變

中國新任氣候變化事務特使劉振民表示，能源轉型需降低成本，如果美國和歐盟堅持對中國新能源產業的限制，可能阻礙應對全球暖化。（中新社）

訪美在即的中國新任氣候變化事務特使劉振民表示，能源轉型需降低成本，如果美國和歐盟 堅持對中國新能源產業的限制，可能阻礙應對全球暖化，導致全球可再生能源替代化石燃料的延遲。

中國氣候特使劉振民30日接受彭博電視專訪時表示，他將率領代表團前往華盛頓，與美國氣候特使波德斯達展開會談。兩人在今年1月分別接替解振華、柯瑞 出任有關職位，這將是中美兩國新任氣候特使首度面對面會談。路透引述消息人士報導，劉振民將在8日至10日訪美。

在劉振民訪美之前，美國財長葉倫對中國在太陽能、電動車 和鋰電池等產業產能過剩的情況發出警告，而歐盟則對中國電動車、風力渦輪機等清潔能源產品發起調查。

彭博2日進一步刊登劉振民專訪內容。他表示，「我們需要保持低成本，否則沒有人能夠承擔能源轉型的費用，」他並引用能源公司Wood Mackenzie的分析指出，依賴中國以外製造的技術可能會使全球能源轉型成本增加多達20%或6兆美元。

相反，其他國家可以利用中國企業在清潔能源設備、電池和電動車生產方面的蓬勃發展，從而大幅降低成本。劉振民說，「我擔心的是，如果美國和歐盟繼續堅持這一點方法，這將導致全球可再生能源替代化石燃料的延遲。」

劉振民指出，現在中國擁有更便宜的風能和太陽能產品，這使得開始能源轉型變得更加經濟實惠，這對中國和世界都有好處。

劉振民還表示，中國能幫助其他國家發展自己的清潔能源供應鏈，包括中國公司投資合資企業。目前中國企業已經在美國建造太陽能工廠，在匈牙利建造電池工廠，在泰國建造電動車組裝線，「中美之間，我希望我們有更多的合作企業，」他說。