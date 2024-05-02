給習近平下馬威？ 歐盟：不排除禁TikTok

歐盟委員會主席范德賴恩稱，不排除將效法美國，在歐盟全面禁止TikTok。(路透)

美國參議院日前通過禁止TikTok 的立法，TikTok母公司字節跳動也被限期剝離，有民調 顯示，58%美國受訪者認為中國利用TikTok塑造美國輿論；歐盟 委員會主席范德賴恩也聲稱，不排除在歐盟全面禁止TikTok。由於中國國家主席習近平將訪歐，將與法總統馬克宏及范德賴恩舉行三方會晤，范德賴恩此舉形同先給習一記下馬威。

觀察者網引述美國政治新聞網歐洲版「Politico EU」報導，新一屆歐洲議會選舉定於6月舉行，當地時間4月29日，歐盟各政黨主要候選人在荷蘭馬斯特里赫特參加選舉辯論。范德賴恩出席辯論時被問到歐盟會否也像美國一樣禁用TikTok，她回答說：「不排除這種情況。」

范德賴恩接著表示，在美國，除非TikTok 的所有者字節跳動出售 TikTok，否則TikTok將面臨美國全國性的禁令。而歐盟委員會是世界上第一個禁止委員在手機上使用TikTok 的機構，她說：「我們非常清楚TikTok的危險性。」

關於TikTok誤導和誘使青少年沉迷於各種良莠不齊的短視頻所帶來的危害，已經引起了歐美政要的警惕與憂慮，也讓許多未成年孩子的家長們深感不安。

歐洲議會選舉被外界稱作「歐洲大選」，每五年舉行一次，本屆選舉將是英國「脫歐」後的首場選舉，被視為歐洲政治的「風向標」。歐盟團隊先前曾表示，范德賴恩不會利用TikTok作為競選策略的一部分，然而隨著選舉臨近，歐盟卻不斷推出針對TikTok的措施。

范德賴恩競選團隊近日也表態，范德賴恩會在選前放棄使用TikTok，以彰顯對TikTok的強硬態度。加上適逢習近平將於5月訪歐，分析家認為，這是給習近平的一記下馬威。

此外，路透/易普索民調顯示，58%美國受訪者對北京利用TikTok「影響美國輿論」這項論述表示贊同；約13%受訪者不同意，剩下的人回答不確定或不回答這一題。調查並顯示，50%美國民眾支持禁用TikTok，32%反對，其餘受訪者表示不確定。

這項民調僅對美國成年人進行調查，因此未反映出占TikTok美國用戶很大一部分的18歲以下民眾看法。