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墨西哥544商品加關稅 劍指中國、向美國輸誠

記者陳宥菘╱綜合報導

墨西哥正身處美中貿易爭端的風口浪尖。墨西哥政府上月中旬以「防止不公平競爭」、「保護本國企業」為由，宣布對鋼、鋁、紡織品等544項商品徵收5%至50的臨時進口關稅。分析指出，墨西哥此舉主要是針對中國的商品，目的之一是「為了向華盛頓表明決心」。

觀察者網引據南華早報、彭博報導指出，中美貿易戰以來，墨西哥一直被視為中國產品進入美國市場的跳板。根據航運數據平台Xeneta的數據，去年中國和墨西哥之間的貨櫃運輸年增率為34.8%，這項數據在2022年時僅為3.5%。

與此同時，墨西哥正在成為中企投資熱土，中國今年3月已迅速升至墨西哥第四大外國直接投資（FDI）來源國。而墨西哥也是美國旨在轉移供應鏈到鄰國的「近岸外包」政策的主要目的地，去年超過中國成為美國最大貿易夥伴。

亞洲辛里奇基金會貿易政策主管埃爾姆斯表示，隨著中墨經貿增長，美國開始揣測，大批「未在墨西哥進行任何生產、只是規避貿易規則和關稅的中國商品」經過墨西哥進入美國。她認為，墨西哥加徵關稅，目的之一是「為了向華盛頓表明決心」。

墨西哥國立自治大學經濟學和工程學教授劉學東也認為，墨西哥此舉是美方敦促的結果，因為今年3月，美國兩黨議員提案對墨西哥鋼鐵重新徵收25%的關稅。但他認為，從長遠來看，墨西哥不會繼續提高關稅稅率，他並表示，墨西哥最新關稅舉措對於已經遷往墨西哥的中國企業的影響微乎其微，因為大多數在墨中企並不涉及鋼鐵或鋁業。

報導指出，墨西哥和美國今年將分別於6月、11月舉行總統大選，隨著選舉臨近，引起社會對於供應鏈變革、中國威脅與保護主義等議題的關注。在選舉之後，墨西哥和中國中國之間的貿易可能會產生更大的影響。

墨西哥 關稅 投資

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