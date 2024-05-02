專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

福建艦裝備配置

中國第三艘航空母艦福建艦昨開展首次航行試驗。專家表示，從外形看，福建艦幾乎和當今世界最先進的航母相媲美，其建造水平無疑是當下常規動力航母的天花板。福建艦此次海試因新技術非常多，預計時間會比前兩艘航母更長，但一旦通過並加入海軍，將使中國海軍可以時刻在相關重要海域保持一艘航母存在，對海軍未來發展的貢獻可以說是非常巨大。

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據人民海軍微信 公眾號1日發布消息顯示，當天上午8時許，中國第三艘航空母艦福建艦從上海江南造船廠碼頭赴相關海域開展首次航行試驗。視頻顯示，福建艦在多艘拖船拖曳下離開碼頭，甲板上紅色、白色和黃色線錯落有致，明確了停機坪、滑行跑道、起飛著落標記等各類分區標識。

消息稱，根據航母建造工程進展，這次海試主要檢測 驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。央視旗下玉淵譚天形容這是「現實版的輕舟已過萬重山」。

據央視報導，軍事專家宋曉軍表示，這次福建艦的海試分成兩大塊。跟設備相關的，包括可靠性、維修性、測試性、保障性、環境適應性和安全性。這個「六性」確保艦艇作為一個整體，在單位時間內完成所有的作戰任務。跟人相關的，操縱這些裝備的就涉及很多，比如居住性，甚至人對於環境的體驗性。

宋曉軍表示，這次福建艦的海試，他估計可能會比之前遼寧艦 和山東艦的時間更長一點，原因在於它容納的新技術非常多，技術成熟度也要達到設計標準。比如電磁彈射，要求成功率在4000次或者5000次出現一次失誤，那麼必須達到這樣一個標準。

宋曉軍表示，海軍進入三航母時代，意味著可以一艘在廠裡維修，一艘維持訓練狀態，再有一艘進行作戰值班，這樣使得中國海軍可以時刻在相關重要海域保持一艘航母存在。福建艦一旦通過海試並加入海軍的序列，由於福建艦採用了電磁彈射，它的艦載機的出動率會比前兩艘航母更高。這樣在一些重點海域執行重點任務時，可能更適合它來承擔。

環球時報引述相關專家表示，從外形來看福建艦幾乎和當今世界最先進的航母相媲美，其建造水平無疑是當下常規動力航母的天花板，離碼頭時福建艦冒出的淡淡的煙霧證明前期的繫泊實驗很充分很成功。

香港電台報導，有軍事專家表示，航艦的海試階段主要由海軍官兵和工廠人員共同完成，在真實的海況下進行，甚至要經歷一些大風大雨等高速、機動的情況；海試期間發現的問題解決，下一步才交付給海軍使用。不過，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，若台海局勢緊張，福建艦海試時間可以縮短。