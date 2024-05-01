哈嗎斯、法塔在北京談判 中斡旋有成 促沙伊復交後又一突破

中國外交部發言人林劍4月30日證實，哈瑪斯及其對手法塔組織近日在北京就巴勒斯坦內部和解舉行磋商會談。（路透）

以色列和巴勒斯坦 於加薩 地帶衝突仍未平息，路透指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 及其對手法塔組織已於近日在北京舉行團結會談，這是北京繼促在沙伊復交後又一中東外交事務突破。中國外交部30日證實，雙方取得正面進展、有和解的政治意願。外媒對此高度評價，中媒則強調中國又展現大國擔當，「有望實現沙伊復交後又一突破」。

應中方邀請，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織已於近日在北京就巴內部和解舉行磋商會談。此次哈瑪斯與法塔組織在北京的會議，是以哈衝突爆發以來，首次有哈瑪斯代表團赴北京的公開訊息。

中國外交部發言人林劍30日表示，應中方邀請，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與巴勒斯坦民族解放運動（法塔組織）日前赴北京磋商，就推進巴內部和解，深入坦誠對話，雙方充分表達了透過對話協商實現和解的政治意願，就諸多具體問題進行探討，並取得正面進展，一致同意繼續這項對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

林劍提到，「雙方高度讚賞中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，感謝中方為推動巴加強內部團結所做努力，並就下步對話設想達成了一致。」

路透指出，這是北京介入中東事務的又一顯著外交舉動。一名駐北京的外交官稱，這次會談是為調解這兩個巴勒斯坦對立派別作出努力。

觀察者網指出，巴勒斯坦兩大派在北京的安排下進行接觸，引發國際輿論高度關注。

印度第一郵報說，「這對中國來說是一個重大外交舉措」；商業標準報稱「在中國的推動下，巴勒斯坦對立的雙方邁出了團結的罕見一步」。

以色列國家電視台指出，自2007年以來哈瑪斯和法塔政治對抗不斷，中國斡旋雙方談判是其積極參與中東事務的最新例證。路透也認為，在加薩戰事持續之際，這是中國參與巴勒斯坦地區事務的顯著外交舉動。

值得注意的是，北京在事件發生期間主張實施「兩國方案」及推動巴勒斯坦加入聯合國。

美國之音報導，去年3月10日，被稱為中東地區「宿敵」的伊朗與沙烏地阿拉伯斷交七年後，在中國的斡旋下簽署協議恢復兩國的外交關係。此事件體現中國在與美國的競爭中有意更多地參與國際事務，向世界展示其大國的影響力。