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神17返地球 帶回31.5公斤「太空特產」

中國新聞組╱北京1日電
神舟17號載人飛船返回艙4月30日在東風著陸場成功著陸。(新華社)
神舟17號載人飛船返回艙4月30日在東風著陸場成功著陸。(新華社)

歷經187天，神舟17號載人飛船返回艙4月30日在東風著陸場成功著陸，三名航天員湯洪波、唐勝傑與江新林4月30日順利返回地球。第一頓湯洪波說最想吃湖南米粉，唐勝傑想吃牛肉麵，老家在河南杞縣的江新林想念胡辣湯、燴麵的味道。

來源：YouTube

觀察者網報導，駐守「天宮」半年，3名航天員創多項紀錄，包括開展84項空間應用在軌實（試）驗，帶回的科學實驗樣本涉及23項科學實驗項目，包括人類成骨細胞、骨髓間質幹細胞、蛋白質結晶、生命有機分子、種子等32種生命實驗樣品以及無容器材料、高溫材料和艙外暴露材料等18種材料樣品，總重量約31.5公斤。

大公報報導，神17指令長湯洪波在出艙後面帶笑容的說，「秋天出征，春天歸來，我的心情就像此刻的最美人間4月天」。第一次執行太空任務的唐勝傑、江新林也狀態良好，他們希望能夠重返「天宮」。

香港文匯報報導，4月30日8時43分，神舟17號載人飛船與空間站組合體成功分離。16時56分，神17載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。17時46分返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。18時37分，神舟17號航天員湯洪波、唐勝傑、江新林全部安全出艙，健康狀態良好。

湯洪波說，太空飛行的180多個日日夜夜，每當飛船飛臨祖國上空的時候，只要有時間都會遙望祖國，尋找家鄉，心中充滿著思念和自豪。「北京的天安門廣場、鳥巢、水立方，家鄉的橘子洲、嶽麓山，我都看到了，並且拍了照片」，湯洪波笑著說，現在終於回到了祖國的懷抱，感覺實在是特別好」。

神舟17號載人飛船返回艙4月30日在東風著陸場成功著陸。(新華社)
神舟17號載人飛船返回艙4月30日在東風著陸場成功著陸。(新華社)

唐勝傑說，「這6個月收穫了很多寶貴的經驗。星空浩瀚無比，探索永無止境，實現飛天的夢想不是終點，而是新的起點」，唐勝傑說，下一步將全力做好恢復工作，以最佳的狀態投入到後續訓練當中去。

江新林說，「太空出差的這半年時間裡，每一天過得都非常充實、神奇和美妙」，後續會繼續努力做好恢復工作，爭取早日重返太空。

據報導，神17航天員出艙後會被轉移到專用的醫監醫保車，車內醫護設備更加完善，可在車內對航天員進行細致檢查和健康評估。此外，航天員還會在車裡吃返回地球後的第一頓飯，湯洪波說最想吃的是湖南米粉，唐勝傑想吃牛肉麵，老家在河南杞縣的江新林想念胡辣湯、燴麵的味道。

神舟17號帶回的「太空特產」。(取材自央視)
神舟17號帶回的「太空特產」。(取材自央視)

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