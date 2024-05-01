中進入3航母時代 福建艦啟航海試 驗證動力穩定性

中國第三艘航空母艦福建艦，1日從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，展開首次航行試驗。(新華社)

上海海事局4月30日接連發布兩則禁航令，稱5月1日有大型船舶出入，對長江口航道進行交通管制；第二則禁航令指東海部分海域將進行軍事活動，這是航空母艦福建艦即將海試的重大信號。5月1日8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域進行驗證動力穩定性等相關航行試驗。

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綜合媒體報導，福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，能攜帶8-10架直20、直18直升機，實際總載機數量可能超過70架，可媲美美國核動力航母。

上海海事局4月30日公布第一則禁航令是從5月1日凌晨4時30分開始，對長江口深水航道進口船隻進行交通管制，從8時30分開始，對出口船隻進行交通管制。軍事專家稱，福建艦駛出長江口的時間，應該就是在8時30分之後。

海事部門對長江口船隻出入進行管控，主要是因為相關航道雖然不算太窄，但日常出入的船隻較多，留給福建艦這種8萬噸級的大型船隻航行的空間有限。

上海海事局發布第二則禁航令是從5月1日到9日，東海部分海域將會進行軍事活動，禁止無關船舶駛入。由此可以推斷福建艦在駛入東海後，便會立刻前往這一海域，進行一系列測試。

專家稱，在上海海事局發布禁航公告前，官方就對福建艦將在近期開始首次海試做出過預告。先是在不久前有關中國海軍成立75周年的報導中，出現了福建艦的最新畫面，顯示甲板上的電磁彈射器遮蓋罩被去除，艦載機模型也放到甲板上。

中國第三艘航空母艦福建艦，1日從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，展開首次航行試驗；圖為拖船正在將福建艦拖離碼頭。(新華社)

依照慣例，航母首次海試為船廠海試。這是航母在接受海軍驗收測試前，為使航母硬件和機械等達到要求而進行的測試。首次海試一般由廠家組織實施，海軍人員參與和監督，主要檢測 驗證動力系統等機械設備的可靠性和穩定性。

福建艦從去年以來先後完成了配重小紅車彈射測試，1比1艦載機模型的上艦調度試驗。繫泊試驗期間還安裝了雷達和電子設備，近防砲武器系統也安裝到位，舷側救生筏已安裝，甲板塗層敷設完畢。出海試航前的工作都完成。

專家稱，艦船海試分為三部分，包括繫留試驗，船廠海試和軍方海試。據估計，福建艦海試時間約需一年多時間，如果順利，福建艦將於2025年末或2026年初入列解放軍 海軍服役。