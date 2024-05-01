三中全會千呼萬喚始出來 外媒：權鬥擺平?經濟問題做出選擇?

延宕逾半年，中央政治局宣布將於7月召開20屆三中全會。(路透資料照片)

中央政治局決定，7月召開20屆三中全會。法廣網報導指出，按照慣例，三中全會應在去年秋季召開，此前有關會議延遲的原因，多指向中共 內鬥所致。拍板7月開會，是否意味著中央在如何解決重大經濟問題上做出了選擇？或者在表面平靜、內裡暗湧不斷的權鬥中達致新的平衡？

綜合外媒報導稱，在政治方面，可以預計的是，確定三中全會召開的日期，中共黨內在重大人事問題上形成共識。前外交部長秦剛和前國防部長李尚福的處理將提上桌面，他們將以某種方式被清除出中央委員會，至於被賦予什麼罪名，分析人士認為，這個罪名應盡量排除兩人與習近平 曾經存在的親信關係，以免使最高領導人用人不察的形象損上加損。

報導指出，但有些分析人士認為，重要的可能是背後隱藏的一些重大人事。三中全會難產，或與外界傳聞的中國國家主席習近平夫人彭麗媛因素有關，即習近平想讓彭麗媛加入中央政治局。不過，自由亞洲載文分析指出，即使習近平要讓彭麗媛進入政治局，也要等到2027年召開21大的時候。

報導說，經濟形勢相當嚴峻，在海內外普遍認為習近平放棄改革，導致經濟萎靡，國際孤立的背景下，重拾改革開放口號，樹立新形象，似乎是擺脫困局的重要招數。國務院總理李強緊急會見特斯拉老闆馬斯克可以視作是一個信號。但關鍵是如何能夠提出新的舉措，能否減弱所謂「發展新質生產力」在西方引起的擔憂，如何能讓民眾恢復信心，如何重新吸引外國投資者，如何解決房地產危機，這些都是擺在習近平面前十分嚴峻的經濟問題。

報導稱，要改善國際環境，第一步需要跟西方尤其跟美國減少緊張，可能最容易見效的首先必須解決西方嚴重關切的親俄問題。無論美國還是歐洲，都把中國不要以各種形式支持俄羅斯 作為第一條件。中國如不遠離俄羅斯，則與西方的關係難以改善。

報導指出，中國下一步如何走？中國與西方的關係如何演變？三中全會能給出某種答案嗎？