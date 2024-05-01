推遲半年… 三中全會7月開 主調改革開放

北京天安門廣場豎立的「成就輝煌」宣傳牌。(路透資料照片)

中央政治局選擇4月最後一天舉行會議，這個例行會議的議程簡單，遠一點是作出了召開20屆三中全會的決定，近一點是作出了經濟領域中房地產 、股市、金融等一系列政策調整。

中央政治局大致一月一會，其中4月會議，慣例是分析經濟形勢和研究經濟問題，就此與7月會議是半年經濟工作會、12月會議決定中央經濟工作會議主要內容，形成中央政治局一年三個主要經濟主題會布局。其中4月因在3月人大會議後，又在傳統宏觀調控期內，被認定是重要的政策調整會。

按會議公報，這次中央政治局主要辦三件事。一是討論和決定20屆三中全會於今年7月召開；二是分析研究當前經濟形勢和經濟工作，作出相關決定；三是審議「關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見」。第三項議程既是配菜，又是前兩項議程的指向性陪伴。

對20屆三中全會，已比傳統召開時間延遲了半年之久，這次中央政治局會議決定中，20屆三中全會將以改革開放為主調，還以六個「必然要求」來解釋，即「是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求，是貫徹新發展理念、更好適應我國社會主要矛盾變化的必然要求，是堅持以人民為中心、讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民的必然要求，是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的必然要求，是推動構建人類命運共同體、在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動的必然要求，是解決大黨獨有難題、建設更加堅強有力的馬克思主義政黨的必然要求」。

作出召開三中全會的決定外，還可能引起一點震動的，是中央政治局會議對經濟形勢的分析，算是既講「光明論」，又面對大問題。所謂「光明論」，是說中國經濟有「鞏固和增強經濟回升向好態勢，經濟運行中積極因素增多，動能持續增強，社會預期改善，高質量發展扎實推進，呈現增長較快、結構優化、質效向好的特徵，經濟實現良好開局」。

但會議也面對現實，對中國國內經濟，承認「經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢」；對國際大勢，認定「外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升」。

面對內外壓力，中央政治局會議分出七大問題，提出21個「要」，為中國經濟提出新的強調和政策調整，其中強調的主要有「堅持乘勢而上，避免前緊後鬆」這種新要求，又有「嚴守政治紀律」這種硬紅線。而具體到經濟政策，在房地產、股市、貨幣 政策、財政政策、防範風險等層面，也有一些新提法，如「支持民營企業拓展海外市場」、「積極發展風險投資 ，壯大耐心資本」等，相信會引來新關注。