我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

推遲半年… 三中全會7月開 主調改革開放

香港特派員李春／香港1日電
北京天安門廣場豎立的「成就輝煌」宣傳牌。(路透資料照片)
北京天安門廣場豎立的「成就輝煌」宣傳牌。(路透資料照片)

中央政治局選擇4月最後一天舉行會議，這個例行會議的議程簡單，遠一點是作出了召開20屆三中全會的決定，近一點是作出了經濟領域中房地產、股市、金融等一系列政策調整。

中央政治局大致一月一會，其中4月會議，慣例是分析經濟形勢和研究經濟問題，就此與7月會議是半年經濟工作會、12月會議決定中央經濟工作會議主要內容，形成中央政治局一年三個主要經濟主題會布局。其中4月因在3月人大會議後，又在傳統宏觀調控期內，被認定是重要的政策調整會。

按會議公報，這次中央政治局主要辦三件事。一是討論和決定20屆三中全會於今年7月召開；二是分析研究當前經濟形勢和經濟工作，作出相關決定；三是審議「關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見」。第三項議程既是配菜，又是前兩項議程的指向性陪伴。

對20屆三中全會，已比傳統召開時間延遲了半年之久，這次中央政治局會議決定中，20屆三中全會將以改革開放為主調，還以六個「必然要求」來解釋，即「是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求，是貫徹新發展理念、更好適應我國社會主要矛盾變化的必然要求，是堅持以人民為中心、讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民的必然要求，是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的必然要求，是推動構建人類命運共同體、在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動的必然要求，是解決大黨獨有難題、建設更加堅強有力的馬克思主義政黨的必然要求」。

作出召開三中全會的決定外，還可能引起一點震動的，是中央政治局會議對經濟形勢的分析，算是既講「光明論」，又面對大問題。所謂「光明論」，是說中國經濟有「鞏固和增強經濟回升向好態勢，經濟運行中積極因素增多，動能持續增強，社會預期改善，高質量發展扎實推進，呈現增長較快、結構優化、質效向好的特徵，經濟實現良好開局」。

但會議也面對現實，對中國國內經濟，承認「經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢」；對國際大勢，認定「外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升」。

面對內外壓力，中央政治局會議分出七大問題，提出21個「要」，為中國經濟提出新的強調和政策調整，其中強調的主要有「堅持乘勢而上，避免前緊後鬆」這種新要求，又有「嚴守政治紀律」這種硬紅線。而具體到經濟政策，在房地產、股市、貨幣政策、財政政策、防範風險等層面，也有一些新提法，如「支持民營企業拓展海外市場」、「積極發展風險投資，壯大耐心資本」等，相信會引來新關注。

房地產 投資 貨幣

上一則

新聞焦點／4角度、2特別 點出7月三中全會分量

下一則

中國業界第一家 海航官宣：6日起撤乘務員口罩令

延伸閱讀

延宕多時 中共中央決定7月召開三中全會

延宕多時 中共中央決定7月召開三中全會
中國外交部證實：法塔及哈瑪斯代表應邀赴京磋商

中國外交部證實：法塔及哈瑪斯代表應邀赴京磋商
佛利蒙每平方呎房價 超越舊金山

佛利蒙每平方呎房價 超越舊金山
中國住房限購政策逐步退市 二線城有望全取消

中國住房限購政策逐步退市 二線城有望全取消

熱門新聞

蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

2024-04-26 06:30
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

2024-04-28 14:34

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟