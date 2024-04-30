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王毅與蒙迪諾會談：中方願做阿根廷長期可靠合作夥伴

記者黃國樑／即時報導
中阿外長會談後，王毅與蒙迪諾共同會見記者。 (中國外交部網站)
中阿外長會談後，王毅與蒙迪諾共同會見記者。 (中國外交部網站)

據中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨4月30日在北京同阿根廷外交部長蒙迪諾舉行會談。王毅表示，中方願做阿方長期可靠的合作夥伴，同阿方一道，以今年中阿建立全面戰略夥伴關係十週年為契機，加強溝通、深化互信、拓展合作，共同把握好中阿關係未來發展方向，為雙邊關係發展和各領域合作注入更多確定性，讓中阿關係更加成熟堅韌，開闢兩國全面戰略夥伴關係的新前景。

蒙迪諾則表示，阿根廷新政府奉行開放政策，歡迎中國企業赴阿投資興業。阿方願同中方在拉中論壇架構下深化合作，密切在聯合國、二十國集團等多邊機制內溝通協調，推動拉中關係深入發展。

蒙迪諾是競選期間打出反中牌、揚言凍結與中國關係的新總統米雷伊去年底上任後首次派出外長赴陸訪問，被視為原已惡化的中阿關係走向和緩的跡象與指標。

王毅表示，中阿都是重要的新興經濟體，彼此是好朋友、好夥伴。中方堅定奉行不干涉別國內政原則，尊重阿根廷人民所做的選擇，祝福阿改革取得成功，希望並相信阿根廷能夠克服困難，透過積極探索找到一條符合自身國情、得到人民擁護的發展振興之路。

王毅說，政治互信是中阿關係穩定發展的堅實基礎，發展振興是中阿兩國的共同追求，雙方要繼續珍惜和夯實政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，繼續高質量共建「一帶一路」，落實好現有重大項目，推進空間、航天、海洋、南極等領域合作，推動兩國貿易持續、健康、平衡發展，為阿經濟發展和社會穩定發揮積極作用。

他表示，中方一貫支持阿方為維護經濟金融穩定所做努力，願繼續為此提供力所能及的幫助。希望阿方為中國企業赴阿投資提供良好環境。王毅指出，中方願同包括阿根廷在內的拉美和加勒比海國家一道，推動建構新時代平等、互利、創新、開放、惠民的中拉關係。

蒙迪諾說，中國是阿根廷的全面戰略夥伴，兩國在廣泛領域進行了良好合作。不管阿方內部政局如何變化，阿方奉行對華友好的政策不會改變。阿方恪守一個中國原則，願同中方密切雙邊對話溝通，並在共建「一帶一路」框架下繼續推進基礎建設、貿易、投資、金融、旅遊、太空、南極、海洋、環保等領域合作。

會後兩人共同會見記者。王毅表示，2008年，家迪諾曾被選為北京奧運火炬手，為奧運成功留下了阿根廷的足跡。中阿兩國人民的友好火炬也要代代傳遞，希望並相信外長女士會舉起兩國人民的友誼火炬，為共同開闢中阿關係的光明未來作出新的貢獻。

王毅說，雙方會談達成的最重要共識是：無論國內國際情勢發生什麼變化，雙方推進友善的方向不應改變，深化合作的努力需要加強。因為這是兩國人民的共同期待，符合兩國根本長遠利益。

他說，中阿合作符合雙方利益，是平等夥伴之間的互幫互助，既不針對第三方，也不應受第三方書擾。我們要秉持獨立自主的外交政策，排除外界書擾和雜音，支持彼此加速發展振興。

王毅說，過去三天，玻利維亞、秘魯、阿根廷三國外長接續訪華，中國同拉丁美洲和加勒比海國家的戰略溝通進一步加強。中拉同為重要的新興經濟體，都是國際多邊體系的堅定維護者、世界和平繁榮的積極建構者。面對百年變局，我們承擔共同的歷史責任，將發揮更大的歷史作用。

中國外長王毅昨與阿根廷外長蒙迪諾會談。 (中國外交部網站)
中國外長王毅昨與阿根廷外長蒙迪諾會談。 (中國外交部網站)

王毅 投資 一帶一路

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