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習近平訪法期間將舉行中法歐領導人三方會晤

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中國外交部：習近平訪法期間將舉行中法歐領導人三方會晤

記者謝守真／即時報導
中國外交部4月30日表示，中國國家主席習近平在訪問法國的期間，將應約與法國總統馬克宏及歐盟委員會主席范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤。（歐新社）
中國外交部4月30日表示，中國國家主席習近平在訪問法國的期間，將應約與法國總統馬克宏及歐盟委員會主席范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤。（歐新社）

中國國家主席習近平將於5月5日啟程歐洲展開為期六日的訪問行，期間將先後前往法國、塞爾維亞和匈牙利等地，這也是習近平在疫情爆發後的五年來，首次到歐洲訪問。中國外交部4月30日證實，習近平在訪法期間，將應約與法國總統馬克宏及歐盟委員會主席范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤。

中國外交部發言人林劍周二下午於例行記者會上表示，去年以來，中歐全面重啟各級面對面的交流，全面啟動各領域的對話合作，中歐關係呈現穩中向上的良好勢頭，這符合雙方利益和國際社會的共同期待。

林劍稱，中歐關係具有戰略意義與世界影響，關乎世界和平穩定、繁榮。面對當前變亂交織的國際局勢，中歐應建立正確的相互認知，增進理解互信，聚焦共識合作，克服干擾困難，妥善管控分歧，攜手應對全球性挑戰。

此外，林劍宣布，訪法期間，習近平將應約同馬克宏和范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤，中方願同法方、歐方一道，以此次中法歐領導人三方會晤為契機，進一步提升中歐關係的戰略性、穩定性、建設性、互惠性，推動中歐關係穩中有進、行穩致遠，為中歐各自發展和世界和平作出積極貢獻。

與此之前，路透指，范德賴恩的發言人4月29日在其社群平台X上發表聲明表示，應法國總統馬克宏邀請，范德賴恩將於5月6日前往巴黎，與習近平舉行三方會晤。

另，據法新社報導，馬克宏去年曾呼籲習近平在烏克蘭問題上「讓俄羅斯恢復理智」。過不久，習近平便與烏克蘭總統澤倫斯基通話。不過，法國期望在俄烏問題上取得的外交進展，卻止步於此。

習近平 馬克宏 烏克蘭

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