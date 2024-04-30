馬斯克自稱「中國超級粉絲」 中國網友：在商言商 懂流量的

特斯拉 執行長馬斯克 28日造訪中國，在與中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌座談時，稱自己是「中國的超級粉絲」，立刻成為微博熱搜話題。但中國網友多半認為，馬斯克此話是「在商言商」。

央廣網報導，有網友發現馬斯克也曾大力讚美日本 。去年8月，馬斯克在個人 X平台發文說：「剛剛來到了神奇的日本。」

其他網友評論，「他是懂上哪個山頭唱哪支歌的」、 「商人查克柏格(臉書創辦人)也說過類似的話」、「商人就是要比歌星人情世故懂得多」、「這都是利益讓他說的這些話，目前(中國)國內已經是特斯拉最大市場，馬斯克是懂流量的，是個行銷高手」、「他懂中國人的」等。

另據澎湃新聞報導，寧德時代董事長曾毓群29日突然現身特斯拉執行長馬斯克在北京下榻的飯店。寧德時代是特斯拉主要的電池供應商。

據了解，馬斯克與曾毓群上次見面是在去年5月30日。當時外界猜測二人商談的內容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應的事宜。這一年，隨著上海儲能超級工廠的正式開工，寧德時代將向特斯拉內華達新電池工廠提供電池設備，猜測也一一實現。

時隔一年，二人見面談什麼？這次外界猜測，由於特斯拉動力總成及能源業務高級副總裁德魯・巴格利諾近期突然辭職，馬斯克寄予厚望的4680電池的自產進程或遭遇到前所未有的打擊，此外，根據特斯拉公布的一季報，其利潤大幅下滑。馬斯克這次再見到曾毓群，或將尋求4680電池方面的更多幫助，以及更便宜的動力電池供應。