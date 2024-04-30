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美國務院設8人小組 助盟友應對中國「經濟脅迫」

記者賴錦宏／北京30日電
據稱，美國國務院已成立一個8人小組，協助各國應對中國的「經濟脅迫」。（美聯社）
據稱，美國國務院已成立一個8人小組，協助各國應對中國的「經濟脅迫」。（美聯社）

美國國務院為協助各國應對中國「經濟脅迫」，成立了一個8人小組，已為10多個國家提供意見，如何準備或減輕來自中國的經濟壓力。

據彭博社報導，這個小組的非正式名稱為「事務所」(the firm)，由主管經濟增長及環境事務的副國務卿費南德斯（Jose Fernandez）的辦公室內的中國政策協調員哈特（Melanie Hart）領導，運作類似顧問公司。

報導指出，其為「客戶」工作的第一步，包括由美國務院經濟專家分析當事國或地區對中國的貿易脆弱程度，然後找出協助出口市場多樣化的方法。若當事國要求，美方亦會在必要時公開表達支持。知情人士說，該小組還推演應對中國的不同方式。

前美國貿易談判代表、亞洲協會的Wendy Cutler表示，這一戰略的驅動因素之一是認識到當中國試圖以經濟脅迫南韓或澳洲時，美國沒有給予足夠支持。而在北京因立陶宛容許台北以台灣名義設立代表處，企圖懲罰立陶宛時，美國開始干預，在美國國務院內部成立了這個團隊。

北京多次否認所謂「經濟脅迫」的指控，中國外交部發言人汪文斌早先表示，截至2021年，美國已對近40個國家實施單邊經濟制裁，對全球近一半人造成影響。美國一再泛化「國家安全」概念，濫用出口管制措施，對別國企業採取歧視性和不公平做法，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，美方才應該是第一個被聲討的國家。

國務院 立陶宛 澳洲

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