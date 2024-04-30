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習近平訪歐行程曝光 將重回遭美轟炸使館

記者廖士鋒／北京30日電

中國國家主席習近平即將訪問歐洲的行程中，焦點之一就是前往塞爾維亞的中國駐南斯拉夫大使館舊址，這座館所在25年前被美軍轟炸，導致三位中國記者身亡，在美中關係當前戰略競爭格局下，習近平此舉受到不少關注。

1999年5月7日，北約美軍轟炸機擊中了中國駐南斯拉夫大使館，造成三名中國記者邵雲環、許杏虎和朱穎死亡、數10人被炸傷。當時中國國家副主席胡錦濤發表電視談話，痛批美方「違背國際法和國際關係準則的罪惡行徑，激起了中國人民的極大憤慨」，也引起中國學生在六四後最大規模示威。

中共前外長李肇星時任駐美大使，曾在回憶錄裡披露美國時任國務卿歐布萊特的道歉是被其「逼」出來的，他也在去白宮覲見美國總統柯林頓時，要求對方在弔唁簿上寫下慰問。此後歷經多輪談判，翌年初美方同意賠償人員傷亡450萬美元、使館財損2800萬美元。

而習近平2016年6月訪問塞爾維亞時，第一站就前往使館舊址。當時塞國總統與總理都參加憑弔儀式，由塞國軍樂團奏樂、禮兵抬花圈前行，花圈寫著「深切緬懷邵雲環、許杏虎、朱穎烈士」，全體並默哀30秒，隨後演奏雙方國歌。

北京方面近期對「北約亞太化」表達強烈反對，中共外長王毅4月9日在北京強調，反對任何搞陣營對立的「小圈子」，並要求北約不應把手伸向我們的共同家園。

北約 習近平 大使館

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