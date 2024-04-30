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中銀行避美國制裁 「中俄結算」轉入地下

記者陳政錄／北京30日電
在美國威脅制裁中資銀行背景下，中俄貿易結算疑轉入地下。（中新社）
在美國威脅制裁中資銀行背景下，中俄貿易結算疑轉入地下。（中新社）

為限制北京支援俄羅斯，美國對俄實施一系列制裁可能擴大到中方銀行業，這將導致中俄貿易結算轉入地下，或讓中企被迫放棄俄羅斯市場。外電引述消息人士稱，現在部分中企正轉向邊境的小銀行和地下融資管道，甚至是加密貨幣等。

路透報導，美國對俄羅斯和俄羅斯實體實施了一系列制裁，現在可能擴大到中國的銀行業。華爾街日報也引述知情人士稱，美國起草的制裁措施，揚言把一些中方銀行排除在全球金融體系外。

自上月起，中國的大型銀行出於對制裁的擔憂，已加強了中俄間貿易審查，這對非軍事貿易也造成影響，例如一些中國的小型出口商。

外電引述一家總部位於廣東的一家電器製造商發現產品很難運往俄羅斯，這是因為中國的銀行限制了交易付款。公司王姓負責人表示，他們正考慮利用活躍在中俄邊境地區的貨幣經紀商，來結算其電器產品的貨款。大銀行現在需要幾個月才能結清來自俄羅斯的付款，迫使交易者通過非官方的支付渠道結算，或直接收縮業務。

消息人士稱，現在一些中國公司正在轉向邊境的小銀行和地下融資渠道，如貨幣經紀人，甚至包括中國禁止的加密貨幣。還有一些公司因為無法通過官方金融渠道開展業務，而完全退出了俄羅斯市場。

另一位廣東上市公司的經理說，自上個月以來，他們公司已在七家銀行開設帳戶，但沒有一家銀行同意接受來自俄羅斯的付款。「我們最終沒有從俄方收到超過1000萬人民幣的貨款，我們就放棄了。我們放棄了俄羅斯市場」。

美國務卿布林肯日前訪中，在與中國國家主席習近平會見後表示，美方希望中國不要成為俄烏問題的一部分，還說若情況持續未改善，美方會針對超過一百家中企予以經濟制裁。

值得注意的是，俄外長拉夫羅夫曾表示，儘管西方國家試圖阻撓，但俄中雙邊經濟關係持續發展，幾乎完全去美元化，逾九成結算都以本國貨幣進行。

華爾街日報日前引述知情人士的話指出，美國正在起草制裁措施，揚言將把一些中國的銀行排除在全球金融體系外。路透隨後也引述匿名美國官員消息稱，美國已初步討論了對部分中資銀行實施制裁，但尚未制定實施此類措施的計畫。

俄羅斯 貨幣 華爾街

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