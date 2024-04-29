下月開始 北京等20城換補發出入境證件「全程網辦」

國家移民管理局28日宣布，將進一步便利民眾出入境，5月6日推出出入境管理6項政策措施。圖為山西運城鹽湖國際機場，旅客在辦理登機手續。（新華社）

中國大陸國家移民 管理局28日宣布出台便民利企出入境管理六項政策措施，其中，自5月6日起，北京、上海等20個城市將試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」。另外，「五一」假期將至，國家疾病預防控制局近日也發通知，要求做好入境者新冠病毒核酸抽檢，落實體溫監測、流行病學調查等措施。

中新社報導，大陸國家移民管理局28日舉行新聞發布會，宣布自5月6日起出台便民利企出入境管理六項政策措施。

一是20個城市試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」。北京、上海、廣州、深圳等試點城市16周歲以上戶籍居民（國家工作人員和現役軍人除外）換發補發普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證，可以通過國家移民管理局政務服務平台網上提交申請。

二是赴港澳商務簽注實行「智能速辦」「全國通辦」。內地居民申辦赴香港 、澳門 商務簽注，由原來只能向備案地申請拓展至可以向全國任一公安機關出入境管理窗口申請，其中多次商務簽注還可以通過智能簽注設備提交申請，實現「立等可取」。

三是北京、上海六類人才可以申辦赴港澳人才簽注。將赴港澳人才簽注政策由粵港澳大灣區內地城市擴大至北京、上海。在北京、上海工作的傑出人才、科研人才、文教人才、衛健人才、法律人才以及管理人才等六類人才，可以憑有關人才證明，單獨或者同時申請辦理有效期1至5年不等的多次赴香港和赴澳門人才簽注，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

四是延長持赴港澳商務簽注人員在港澳停留期限。持赴港澳商務簽注的內地居民，每次在香港或者澳門的停留時間，由原來不超過7天延長至不超過14天。

五是簽發赴澳門1年多次「其他」類簽注。內地居民赴澳門參展、就醫或從事演藝等活動的，可以憑有關證明文件，在全國任一公安機關出入境管理窗口申辦1年多次「其他」類簽注。其中赴澳門就醫的，允許有1至2名陪護人員申辦同類型簽注。

六是允許參加「琴澳旅遊團」人員多次往返琴澳。

本報系聯合報報導，由於兩岸迄今都尚未開放大陸民眾赴台灣旅遊，大陸民眾因商務、專業交流等因素申請赴台也受到諸多限制，大陸於此時在20個城市試點便利民眾辦理赴台證申請，或許是為下一步擴大開放預作準備。