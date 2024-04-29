阻中插旗拉美後院 拜登顧問：美洲法案有望今年通過

美國總統拜登（右五）加強與拉丁美洲經濟關係，圖為他2023年11月3日在首屆美洲經濟繁榮夥伴關係倡議（APEP）峰會上與各國領導人合影。 （美聯社）

外媒報導，美國總統拜登 的美洲事務特別顧問表示，對中國經濟影響力的擔憂，為美國通過立法與拉美國家達成更多自貿協定鋪平了道路，創造了「絕佳的機會」，今年美國國會通過「美洲法案」（the Americas Act）愈來愈樂觀。該法案若通過實施，將使美國有能力反擊中國在拉美地區持續擴大的貿易和投資 。

法廣引述金融時報報導，曾以美國總統拜登美洲事務特別顧問代表身分出訪的前聯邦參議員陶德 （Chris Dodd）說，「我們很希望看到『美洲法案』獲得通過」。當被問及該法案在美國大選年通過的機會時，陶德說：「如果你在其他時候問我這個問題，我會說：『機會不大』，但在這種環境下，它有很大的機會。你有一個兩黨、兩院的提案，提案人都是備受推崇和尊敬的人」。

報導指出，本世紀以來，中國大幅擴大了在拉美的貿易和投資，取代美國成為該地區最大的貿易夥伴。這引發了華盛頓的憂慮，擔心美國在這個傳統上受其主導的地區正在失去影響力。但美國國會多年來一直反對擴大自由貿易，因此華盛頓缺乏反擊的手段。

不過，美國國會參眾兩院議員於3月在兩黨支持下提出了該法案。該法案表明，美國試圖重新回到老布希總統和柯林頓總統在20世紀90年代提出的，建立一個從阿拉斯加到南美洲最南端火地島的自貿區的宏偉願景。

本世紀頭幾年，由於拉美左翼政府的反對，這一夢想破滅了，促使華盛頓轉向單個國家的交易。如今，美國與12個美洲國家簽訂了一系列貿易協定。「美墨加協定」（USMCA）是迄今為止最重要的協定。「美洲法案」則將協調和擴大美國與拉美國家的現有貿易協議，並為從中國來的「近岸」生產提供激勵措施。

陶德指出，如果美國的貿易和投資激勵措施具吸引力，就可以向任何願意接受條件的國家提供一籃子計畫：「如果委內瑞拉也能實現經濟增長，那麼就能避免未來25年出現另一個古巴，以及哥倫比亞、巴西、厄瓜多爾和美國出現800萬委內瑞拉（移民）」。