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與中關係迎轉機？南韓新外長5月首度訪問北京

編譯茅毅／綜合報導
南韓和中國正商討安排南韓外長趙兌烈5月訪問北京。（新華社）
南韓和中國正商討安排南韓外長趙兌烈5月訪問北京。（新華社）

韓聯社28日引述外交消息人士報導，南韓和中國正商討安排南韓外長趙兌烈5月訪問北京。報導說，若中韓高官間的溝通順利進行，雙邊關係將迎來重要轉機。

南韓外長上次訪中已是前年8月，當時訪中的朴振已在今年1月卸任。前述人士指稱，趙兌烈訪中日期，將在可望5月底於首爾召開的中日韓峰會前。

這將是1月就任的趙兌烈首度以外長身分訪中，他2月曾與中共中央政治局委員兼外長王毅通話，王毅邀趙兌烈訪北京，趙兌烈除表達感謝，也同意透過外交管道磋商。若成行，亦將是去年11月南韓釜山的中日韓外長會後，中韓外長首次面對面會談，當時3方外長會是由王毅、日本外務大臣上川陽子及朴振出席。

中韓因台灣議題，以及大陸駐韓大使邢海明去年6月發表爭議言論而引發雙邊關係緊張，趙兌烈此次訪中料將尋求改善之道。

尹錫悅所屬執政黨「國民力量」4月國會選舉大敗後，中共遼寧省委書記郝鵬同月訪韓4天，是2020年新冠疫情後中共省委書記首度訪韓。郝鵬還與趙兌烈共進午餐，並與南韓總理韓悳洙、產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教及京畿道知事金東兗會面。

中日韓正協調下月底舉行3方領袖會談，除尹錫悅與日本首相岸田文雄，中方將由國務院總理李強代表參加。

南韓 王毅 中共

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