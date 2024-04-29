日議員攜學者、媒體視察釣島 中斥侵權挑釁、提嚴正交涉

日本沖繩石垣市政府日前組織調查團赴釣魚台海域視察，遭到中國海警船逼近中斷活動，海域情勢升高。圖為中方海警船在釣魚台附近航行，試圖靠近日本海警船。 （路透）

中日在釣魚 島海域的緊張情勢升溫。日本 沖繩石垣市政府日前組織調查團前往釣魚島附近海域視察，遭到中國海警船逼近中斷活動。中國駐日本大使館 28日稱，已對日方在釣魚島附近海域的「侵權挑釁行徑」提出嚴正交涉，呼籲日方回到正確軌道，避免局勢進一步升級。

石垣市政府25日啟動對釣魚島及周邊水域的環境調查工作，這是去年1月以來的第三次。當天下午調查船從石垣港啟航時，石垣市長同行。據共同社等日媒報導，調查團有日本自民黨代理幹事長等5名國會議員及學者、媒體參加，並動用小型無人機進行拍攝。

日本調查船已於27日返回石垣港，結束調查工作，但在調查期間曾遭中國海警船逼近，以致拍攝中斷。日本第11管區海上保安本部也通報，27日有兩艘中方海警船進入釣魚島列嶼南小島周邊海域，並稱這是25日以來連續第3天進入日方主張的「領海」，也是今年第13次。

中國駐日本大使館28日下午發布聲明，使館發言人稱釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。

該名發言人並稱，針對日方侵權挑釁行徑，中方已向日方提出嚴正交涉，中方海警船依法對其採取維權執法措施。中方強烈敦促日方恪守中日四點原則共識精神，停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作，回到透過對話協商妥善管控矛盾分歧的正確軌道，避免局勢進一步升級。

這起事件後，中日在釣魚島海域的緊張情勢持續升溫。日本外務省26日公布一項國民輿論調查結果，多數日本人認為政府應對釣魚島持續採取強硬姿態，在日本2024年版外交藍皮書中，也提到中方在釣魚島列嶼等海域「試圖以武力片面改變現狀」，包括跟俄羅斯合作，在日本周邊增加軍事活動。

中國國防部發言人吳謙則在25日的記者會上稱，日方想在釣魚島主權問題上渾水摸魚，完全是癡心妄想。