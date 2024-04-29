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馬斯克會李強後 中國汽車協會：特斯拉通過資料安全要求 各地解禁

中國新聞組／北京29日電
央視旗下帳號玉淵譚天報導，馬斯克(中)到了北京。(取材自微博)
央視旗下帳號玉淵譚天報導，馬斯克(中)到了北京。(取材自微博)

特斯拉因「哨兵模式」影響，在中國不少政要機構都被限制進入。而特斯拉CEO馬斯克28日突訪中國，在會晤中國國務院總理李強後，中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心同日發布「關於汽車數據處理四項安全要求檢測情況的通報（第一批）」，證實由於特斯拉通過相關資料安全要求，因此將於各地陸續解除禁行。

上觀新聞報導，該通報指出，特斯拉上海超級工廠生產的全部車型符合合規要求，成為唯一一家符合合規要求的外資車企。因此特斯拉作為首批通過國家權威車輛數據檢測的企業，將於包含府機關單位、機場、高速公路等地在內的地區，予以陸續解除禁行。

此次通過國家權威數據安全檢測，為特斯拉推進全自動駕駛（Full—Self Driving，簡稱FSD）進入中國市場奠定了一定的基礎。特斯拉方面表示，各地對特斯拉使用限制已陸續取消，包括特斯拉在中國的製造中心城市上海。

根據公示顯示，特斯拉作為首批通過國家權威車輛數據檢測的企業之一，在車輛檢測過程中，按照相關法規標準和檢測流程開展，符合國家「汽車數據安全管理若干規定」、GB/T 41871—2022「信息安全技術汽車數據處理安全要求」等法規標準有關規定的4項合規要求：車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著告知等。

除特斯拉外，首批通過國家權威車輛數據檢測車型涉及企業包括比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源和蔚來。

據了解，特斯拉車輛因為「哨兵模式」的鏡頭拍攝問題，被北京當局指出「可能有洩密風險」而在包含政府機構、地方政府機關燈多處場所限制進入。

全自動駕駛是特斯拉近年來的研發重點，在中國市場，特斯拉也早有布局。此前，特斯拉已於2021年特斯拉上海數據中心，實現數據本地化存儲。此外，特斯拉還曾引入第三方權威機構對公司信息安全管理制度進行審核，並通過安全管理體系認證（ISO27001）。

特斯拉 檢測 國務院

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