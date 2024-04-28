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開放福建居民赴馬祖旅遊 中相關旅遊搜尋熱度暴增7倍

記者謝守真／即時報導
央視新聞指出，在中國文旅部宣布福建居民到馬祖旅遊將率先恢復後，相關旅遊搜尋熱度增加超過逾7倍。（圖／曾文泉提供）
央視新聞指出，在中國文旅部宣布福建居民到馬祖旅遊將率先恢復後，相關旅遊搜尋熱度增加超過逾7倍。（圖／曾文泉提供）

中國28日釋放一連串重啟兩岸觀光旅遊的訊息，炒熱中國民眾對台來旅遊的熱度。針對中國文旅部28日一早宣布率先恢復福建居民到馬祖旅遊等相關消息，中媒指出，截至消息公告後約六個小時後，中國旅遊平台上關於「馬祖旅遊」的搜尋熱度，較前日同一時段增加超過逾七倍之多，目前熱度還在持續升高中。

據中國央視新聞報導，中國線上旅遊預訂平台數據顯示，截至2024年4月28日下午14時，馬祖旅遊搜尋熱度較前日同一時段成長超過七倍，而台灣旅遊搜尋熱度也較前一日走升逾47%。

線上平台「同程旅遊」還指出，中國全國當中，以廣東居民最關注「赴台遊」的相關訊息。另，福建、江蘇、浙江、上海等中國東南沿海省市居民搜尋相關資訊的頻次也相對較高。

中國文旅部副部長饒權28日上午在會見我立法院國民黨團總召傅崐萁一行時宣布，福建居民到馬祖旅遊將率先恢復，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。

饒權稱，文化和旅遊部一貫支持包括旅遊在內的兩岸各界各領域交流合作，也熱誠歡迎廣大台灣同胞多來中國旅遊觀光。中共總書記習近平4月10日在與前總統馬英九會面時即明白表示，「樂見中國民眾多去祖國寶島看一看」。

據了解，中國官方周日宣布開放福建居民赴馬祖旅遊的消息，是新冠疫情後，兩岸旅遊措施上陸方的重大突破。

觀光 馬英九 疫情

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