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福建艦「拆罩」 甲板露出彈射器軌道：海試為期不遠了

中國新聞組／北京28日電
福建艦甲板上已見3條彈射器軌道。(央視視頻截圖)
福建艦甲板上已見3條彈射器軌道。(央視視頻截圖)

中國首艘國產彈射型航母福建艦真的要海試了。甲板上遮擋3條電磁彈射器軌道的罩子已經撤掉，艦載機模型也放到甲板上，專家稱此代表福建艦即將海試。另外，央視近日也曝光，解放軍兩架殲11在南海纏鬥四架美軍戰機，中方軍機一度遭射控雷達（fire-control radar）鎖定。不過，央視並未標明時間與地點。美軍也無這一方面交手新聞公報。

央視軍事微博27日刊登「軍情時間」片段解讀視頻，提到在前不久的新聞畫面中，中國首艘彈射型航母福建艦甲板上遮擋彈射器的罩子已被撤掉，艦載機的模型也被放到了甲板上。這細節引發廣泛關注，網友猜測福建艦是不是快要海試了。軍事專家張軍社認為：「快了，為期不遠了。」

港媒今年3月時曾報導，由中國全自行設計、建造的8萬噸級電磁彈射航母福建艦，甲板塗裝已完成七成，預計很快就會進行首次海試，即將展開中國的三航母時代。據當時的空照圖片顯示，並未看到3條電磁彈射器軌道。

另據法廣網引述媒體報導，央視近日曝光一段畫面，顯示解放軍南部戰區海軍兩架殲11BSH，曾於南海上空遭遇美軍四架 F/A-18「大黃蜂」（Hornet）戰機。雙方當時於空中交鋒纏鬥，甚至解放軍機一度遭射控雷達（fire-control radar）鎖定，意味著美軍完成開火前的最後步驟。

央視在一題為「奮飛向戰的海空獵手」的紀錄片中稱，海軍航空兵最終成功將外機驅離，除「展現中國軍人血性擔當」，並強調其英勇無畏的精神值得高度讚揚。

據報導，在紀錄片中，當時駕駛其中一架殲11的飛行員王中元自述，經過一番較量後，「外機顯然意識到了面前幾名解放軍都是『狠角色』，即便他們在戰機數量上佔優勢，但真正較量起來根本無法佔據上風。」

另有自媒體提到，在上述解放軍機和美軍戰機交鋒過程中，中方飛行員已經做好開火、甚至是犧牲的準備。

福建艦甲板上此前被拍到遮擋彈射器軌道的罩子。( 央視視頻截圖)
福建艦甲板上此前被拍到遮擋彈射器軌道的罩子。( 央視視頻截圖)

解放軍 微博

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