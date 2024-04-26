我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

中國《學位法》通過 欲遏止學歷造假、論文造假

記者陳湘瑾／即時報導
全國人大常委會26日表決通過《學位法》，對高教單位授予學術資格提出更完整規範。（取自人民網）
全國人大常委會26日表決通過《學位法》，對高教單位授予學術資格提出更完整規範。（取自人民網）

第14屆全國人大常委會26日表決通過《學位法》，自2025年1月1日起施行。《學位法》規範學位工作體制、學位授予資格、學位授予條件、學位授予程序、學位質量保障等，對高教單位授予學術資格提出更完整規範。

中國全國人大常委會法制工作委員發言人楊合慶24日在草案二次審議後表示，《學位法》立法有5大重點。一是確立學位體制和學位授予資格；二是完善學位授予條件，明確各專業評分機制；三是完善學位授予程序，確保指導教師和答辯委員會等人員主體責任，確認其按照規定程序執行口試；四是完善學位授予單位內部異議復核程序，保護學位申請人、獲得者合法權益；五是完善涉外學位的規定。

關於上述落實各角色主體責任的問題，楊合慶指提出3點重點。要求學位授予單位為研究生提供品行良好、有較高學術水平的指導教師；要求博士學位授予單位加大對博士研究生的培養、管理和支持；明確指導老師應認真履行培養責任，在各環節嚴格把關。

據新華社報導，《學位法》保護學位申請人的合法權益，保障學位品質，培養擔當民族復興大任的時代新人，建設教育、科技、人才強國，對於服務全面建設社會主義現代化國傢具有重要意義。

《中華人民共和國學位條例》作為中國學位制度的法律基礎，已實施超過40年。中國政法大學校長馬懷德告訴光明日報記者，「學位條例作為一部適用實施40年幾乎沒有修改的法律，在今天看，確實不太適應教育事業發展的需要，修改是必然的選擇。」

根據光明日報2021年報導，中國教育部公布《中華人民共和國學位法草案（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，有關規定迅速登上網絡熱搜，引發網民熱議。

中國青年報2022年報導，多位擁有光鮮亮麗教育背景的知名教授因假學歷、論文抄襲等問題陸續「翻車」，或是於境外教育機構取得學位的研究者，其研究品質難以查證，引發大眾對於《中華人民共和國學位條例》修法的呼聲。

華人 教育部

上一則

中國立法通過《關稅法》 進一步完善關稅徵收管理制度

下一則

中國土味短劇在日本火了 日式大小姐比中式霸總更吃香

延伸閱讀

核電延役聲浪起 藍提解套方案 籲賴不可「蔡規賴隨」

核電延役聲浪起 藍提解套方案 籲賴不可「蔡規賴隨」
義大利歡迎數位遊牧族 新簽證可居留1年

義大利歡迎數位遊牧族 新簽證可居留1年
中國修國防教育法 小學納入課程 初中可組織軍訓

中國修國防教育法 小學納入課程 初中可組織軍訓
義大利歡迎數位遊牧族 推出新簽證可居留一年

義大利歡迎數位遊牧族 推出新簽證可居留一年

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30
朱女士。（取材自微信）

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

2024-04-20 09:30

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點