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因間諜案遭中國外交部召見 德大使：耐人尋味

記者陳宥菘／即時報導
德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）25日晚間透過社交媒體X平台上表示，由於中國間諜案，她當天被中國外交部召見，並指此舉「耐人尋味」。（取材自德國駐華大使館）
德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）25日晚間透過社交媒體X平台上表示，由於中國間諜案，她當天被中國外交部召見，並指此舉「耐人尋味」。（取材自德國駐華大使館）

德國這周逮捕了四名涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的德國人，德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）25日晚間透過社交媒體X平台上表示，她當天被中國外交部召見，並指此舉「耐人尋味」，但也是來解釋一些事情的良好機會。

傅融在貼文中接著提出三點聲明，「我們絕不容忍德國境內發生任何間諜行動，無論來自哪個國家；我們透過法治手段來保護我們的民主和法治國家；德國聯邦總檢察長領導調查工作，最終將由獨立法院對上述指控做出判決」。

據法廣報導，德國警方23日逮捕了歐洲議會一名德國極右翼議員的助理郭建（Jian Guo），此人涉嫌將歐洲議會的談判和決策情報轉交給中國情報機構，還透過自己與旅居德國的中國異議人士的密切關係蒐集他們的訊息，並報告給中國國安部門。

再前一天，德國當局宣布逮捕三名德國公民，指控他們長期為中國情報機構服務，將德國的科技產品、軍事創新技術非法出口給中國。檢方指控三人從2022年6月前開始為中國情報機構服務，並涉嫌違反德國出口法律，在沒有許可證的情況下出口一種特殊的雷射。

日前甫對中國進行二次正式訪問的德國總理蕭茲24日發布聲明，堅定表示德國不能接受外國間諜活動，德國將努力把那些為此負有責任的人送上法庭。

中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會回應稱，間諜相關報導是對中國的「抹黑和打壓」，並敦促歐洲有關方面停止散佈所謂「中國間諜」的虛假訊息，停止反華政治操弄和惡意詆毀。

德國 間諜 蕭茲

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