俄羅斯總統普亭：計劃在5月前往中國訪問

當地時間4月25日，俄羅斯總統普亭出席俄羅斯工業家和企業家聯盟的活動。 (克里姆林宮網站)

據俄羅斯 衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭 表示，他計劃在5月前往中國訪問。普亭總統在俄羅斯工業家和企業家聯盟年度大會上說：「計劃於五月訪華」。

中國環球時報則引述俄羅斯塔斯社稱，普亭沒有明確說明訪華的具體日期，但考慮到他說的月份，這次訪問可能會是普亭開啟新任期後首次出訪。

俄新社報導稱，中國國家主席習近平 2024年4月9日下午在北京人民大會堂會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫時表示，他和普亭總統一致同意，繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。

習近平當時表示：「我和普亭總統一致同意，繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。雙方要以慶祝建交75週年和舉辦中俄文化年為契機，全面落實我和普亭總統達成的一系列重要共識。

此前，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃表示，俄中關係不受外部影響。她指出：「俄方與中國的協作基於尊重、平等、信任的伙伴關係以及在對雙方都至關重要的問題上相互支持的原則。就質量而言，俄羅斯和中國之間的雙邊合作超越了冷戰時代的單一中心集體。

環球時報報導稱，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫這月稍早被問及，普亭是否計畫5月訪華？他回答：「考慮到俄羅斯和中國之間的高水平友好關係，人們理解接觸的適當性和必要性，但我方認為，現在確定具體日期還為時過早。我們會根據準備情況通知大家。」