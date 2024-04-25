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貓熊外交延續 中國外交部：金喜、茱萸將前往西班牙

記者陳政錄／即時報導
中國雌性大貓熊「茱萸」將啟程前往西班牙。（取材自央視新聞）
中國雌性大貓熊「茱萸」將啟程前往西班牙。（取材自央視新聞）

中國持續推進「貓熊外交」，在日前中國野生動物保護協會發布，兩隻大貓熊「金喜」、「茱萸」將前往西班牙的訊息後，中國外交部發言人汪文斌25日表示，大貓熊合作是中國和西班牙友好的縮影，也帶動兩國人民交流，讓中西人民的友誼更加牢固。

汪文斌說，中西兩國展開大貓熊國際合作以來，共合作繁殖成活6隻大貓熊。 西班牙是歐洲地區大貓熊國際合作繁殖成果最為豐碩的國家，雙方大貓熊保育繁殖和疾病防治等多項技術已改善提升。 「大熊貓（貓熊）熱」也帶動兩國人民交流，讓中西人民的友誼更加牢固。

他說，根據中國與西班牙簽署的大貓熊國際保育合作研究協議，來自成都大貓熊繁殖研究基地的大貓熊「金喜」、「茱萸」，將於4月29日啟程前往西班牙馬德里動物園，開啟為期10年的旅居生活，延續兩國人民40多年的貓熊情。

汪文斌說，中西雙方正積極有序地推進隔離檢疫、飼料供應、醫療保障、運輸和館舍升級改造等各項準備工作，全力保障兩隻大貓熊平安健康抵達馬德里動物園，並順利適應新環境。

此前，中國雄性大貓熊「冰星」和雌性大貓熊「花嘴巴」一家5口上月初從西班牙返回四川成都市，「金喜」、「茱萸」則將接力延續中國和西班牙的貓熊外交。

中國野生大貓熊保護協會說，隨著兩國在大貓熊合作研究計劃的延續展開，將繼續推動兩國瀕危物種保護水準的提高，為生物多樣性保育作出貢獻。

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