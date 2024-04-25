美學者：中美之間最大風險已不再是台灣 而是南海

新加坡、美國和中國學者23日參加新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院「三邊交流」閉門論壇。（圖／取自新加坡國防部社群平台X）

新加坡 、美國和中國學者23日參加新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院「三邊交流」閉門論壇，美國學者會後受訪時指出，當前美中之間最大的風險已不再是台灣，而是南海。

根據新加坡聯合早報報導，美國安全中心高級研究員、國防項目主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）指出，南海和仁愛礁目前的緊張局勢是最嚴重的挑戰，中國向菲律賓船隻發射水炮等行為讓菲方非常憤怒，南海面臨事態升級的「巨大風險」。

華盛頓美國企業研究所高級研究員庫珀（Zack Cooper）也告訴聯合早報記者，「我原以為賴清德 就職將是大家最擔心的問題，但目前南海可能更令人擔憂。」他指出，仁愛礁局勢持續惡化之際，未見任何跡象表明北京願意讓步。

庫珀指出，美國無論如何都將與菲律賓站在一起，東南亞 國家也擔憂美國對區域的軍事投入減弱，認為必須更努力捍衛主權，而這意味著更多國防開支。「如果中國不調整外交政策，加上川普年底仍有望再度入主白宮，兩個因素疊加可能加快區域軍事預算增速。」