布林肯訪華遇冷待？中派外事辦主任接機、沒紅毯

布林肯(右一)24日飛抵上海，下飛機後與上海市人民政府外事辦公室主任孔福安握手。(路透)

美國國務卿布林肯 24日飛抵上海，展開3天訪華行程。布林肯去年6月訪華時，中方的接機規格已被指有故意冷待之意，至這次中方派出的接機代表為上海市外事辦主任孔福安，更是引起不少網民注意，掀起是否「再降格」的關注。環球時報前總編輯胡錫進在Ｘ平台發文，很多人留意到現場沒有紅地毯。

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綜合媒體報導，布林肯預定今明兩天在上海會見商界及青年代表，其中可能包括中國代表；26日從上海轉往北京，將與中國外交部長王毅 舉行會談，屆時可望與中國國家主席習近平 會面。

香港01報導，布林肯上一次在2023年6月訪華時，「降格接待」曾引起議論，美國輿論當時關注的細節便包括飛機抵達時不獲高級官員或紅地毯接待、直至最後45分鐘才正式確認習近平會晤布林肯等，又有美媒認為此表明安排是如何「精心策畫」。

在2023年6月的訪華行程，到場接機的中方官員為外交部北美大洋洲司司長楊濤，當時輿論已指中國外交部未派出副外長，有冷待之意，至今次在上海接機的官員為上海市人民政府外事辦公室主任孔福安，也引起是否「再降格」的關注。

胡錫進說，布林肯下飛機手裡居然沒拎個包，更沒背個雙肩挎，不太夠味道哈，準確說，他這次的中國行應當屬於「懇求之旅」，儘管美方在他訪問前做了些「強硬」的輿論鋪墊。另外很多人注意到了，上海的機場這次沒有鋪紅地毯。