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RISC-V晶片技術 成美中科技戰新戰場？

記者林宸誼╱綜合報導
美國商務部正分析中國在開源半導體設計技術(RISC-V)方面的技術，是否會對美國安全出現潛在影響；示意圖。(路透)
美國商務部正分析中國在開源半導體設計技術(RISC-V)方面的技術，是否會對美國安全出現潛在影響；示意圖。(路透)

中美科技角力，從先進晶片延伸到相關設備，現在市場傳出接下來將延伸至RISC-V技術領域。美國商務部正分析、審查中國在開源半導體設計技術(RISC-V)方面的技術安全風險，是否會對美國安全出現潛在影響。

路透報導，RISC-V與英國半導體與軟體設計公司Arm專利技術競爭。從智慧能手機晶片到人工智能(AI)相關先進處理器，RISC-V可以成為運用在任何產品的關鍵要角。

RISC-V被阿里巴巴等中國科技大廠所採用，成為中美先進晶片技術戰略競爭的新戰線。

美國國會兩院18名議員去年11月力促拜登政府拿出對策，防止中國在RISC-V技術取得主導地位並犧牲美國國家和經濟安全。

根據路透取得商務部上周致國會議員的信函，商務部在當中表示正「致力檢視潛在風險，評估在商務部職權下是否有適當行動，能有效地處理任何潛在的問題。」

不過，美國商務部也提到必須審慎行動，避免傷及參與RISC-V技術國際組織中的美國企業。

RISC-V(Reduced Instruction Set Computing - V)是一種開源指令集架構，以精簡指令集計算(RISC)原則為基礎，「V」則代表是第五代版本。

RISC-V特別之處在於開放和模組化的設計，讓任何人都得以使用並自訂以滿足特定需求。這與傳統的封閉式ISA，例如Intel的x86和ARM架構形成強烈對比。

RISC-V在2010年由加州大學柏克萊分校發起。代表了一種開源硬體運動，設計和技術可以自由地用於任何目的，不需支付專利費，不受專利或授權的約束。可被設計成可以廣泛應用於各種計算機架構、裝置和應用領域，例如物聯網設備、嵌入式系統、雲端運算等。

商務部 晶片 加州大學

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