歐盟突襲搜查中企同方威視、扣員工手機 北京嗆維權

36--中國安檢設備製造商同方威視的歐洲辦公室遭到歐盟突檢，引發歐中關係緊張憂慮；圖為同方威視製造的安檢門。 (取材自同方威視官網)

中歐爆發最新經貿衝突。歐盟 23日黎明時分，根據「外國補貼條例」(FSR)，首次突襲搜查了中國安檢設備製造商同方威視(Nuctech)在波蘭、荷蘭的辦公室，以調查北京當局的不公平貿易行為。中國商務部 昨晚透過聲明表達「嚴正關切和強烈反對」，批評歐盟此舉「違反了正當程序原則」。習近平訪歐前夕突然橫生枝節，恐加劇歐、中緊張關係。

綜合外電報導，歐盟23日發布聲明指，其正在對一家在歐盟從事安全設備生產和銷售的公司進行突襲檢查，稱「有跡象表明」這家公司可能接受了扭曲內部市場的外國補貼，並指有成員國國家競爭管理機構的同行陪同進行檢查，但未進一步透露公司與所涉國家名稱。

歐盟中國商會隨後發布聲明，證實遭搜查的正是中國企業，並對歐方突襲檢查在歐中企表示嚴正關切。聲明提到，監管人員控制了公司信息化設備和員工手機，檢查辦公室文件並要求獲取相關數據。

英國金融時報進一步引述三名知情官員證實，調查對象是同方威視。前中國國家主席胡錦濤之子胡海峰曾任同方威視總裁，其母公司清華同方由中國核工業集團控制，由於與中共及解放軍 存在一定關聯，旗下產品已因國安疑慮，在一些西方國家遭禁。

中國商務部昨晚發表聲明批評歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查工具武器化，是「以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為」，並敦促歐方立即停止並糾正錯誤做法，強調將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

值得一提的是，這已是今年2月以來，歐方接連發起的第五起補貼調查，全部針對中國企業，並且是第一次進行現場搜索。歐盟此前的調查涉及太陽能、風力渦輪機和電動列車等，均為新能源相關領域。香港南華早報指出，歐盟對於FSR的快速部署，標誌著其對自身掌握的經濟武器的使用正在升級。

中國外交部發言人汪文斌昨表示，近段時間以來，歐盟頻繁動用經貿工具箱和貿易救濟措施，發出的是保護主義訊號，針對的是中國企業，損害的是歐盟形象。中方敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，遵守世貿組織規則，停止以各種藉口打壓中國企業。