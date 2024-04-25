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布林肯訪中誠意多少？學者：觀察美對台獨冒險的管控

記者黃雅慧／上海即時報導
美國國務卿布林肯25日上午與上海市委書記陳吉寧會晤，據外電報導，布林肯表示，美中雙方要負責任地管控分歧。（美聯社）
美國國務卿布林肯25日上午與上海市委書記陳吉寧會晤，據外電報導，布林肯表示，美中雙方要負責任地管控分歧。（美聯社）

美國國務卿布林肯於24日至26日期間訪中國，外界關注中美將關注台灣議題。對此，上海東亞所副所長包承柯25日對本報表示，布林肯此時訪陸，對兩岸關係來說是在非常重要的節點上；上海台灣研究所所長倪永杰24日在央視受訪時則指出，他相信在年底美國總統大選背景下，拜登需要穩定和平的台海局勢，而中方也有誠意追求兩岸和平發展，也願意就美方在有關台海問題上管控做積極配合。

包承柯指出，布林肯訪中主要希望亞太地區的穩定，美國儘管在「一個中國」政策上強調它不支持台獨，但會利用國會立法等方式來操作一中原則，可以看出美國政策的「兩面性」：一方面說不支持台獨，一方面又通過國會立法編列81.2億美元用於應對美方所謂的「中國在印太地區的行動」，其中就涉及對台軍援。這對中美關係是最大的破壞。

對於有輿論認為中美關係對於台灣問題正處於攤牌過程當中，包承柯認為，「關鍵在於美國如何去面對台灣出現台獨勢力掌權的現象」。如果賴清德在520講話裡面出現所謂「台灣是主權獨立的國家」的說法，會對兩岸關係構成徹底性的破壞。

包承柯指出，美國負責亞太事務的助理國務卿康達近期到北京和中國外交部官員和國台辦官員進行溝通和交流，多少跟賴清德在520講話會釋放什麼政治立場有關。如果美國允許台灣使用主權獨立說法為兩岸關係定義的話，會是大錯特錯，會是導致兩岸關係直接走向衝突的一個核心要素。

這次外界也觀察美方對於中美關係的誠意有多少，倪永杰表示，美方在台海問題上要多做積極正面的事，在內部事務上，美方應該督促民進黨廢除台獨黨綱、放棄「綠色恐怖」、放寬兩岸交流措施、管控民進黨的「台獨冒險」，包括法理台獨等各色台獨活動，多做有有力兩岸交流的事情。

倪永杰表示，在當前台海複雜嚴峻時刻，中美雙方保持溝通、管控分歧、降低風險、進行對話，取得時執行成果可以預期，但多少成果要看美方安排。

布林肯 賴清德 國務卿

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會晤上海市委書記 布林肯：美中有義務管控雙邊關係

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