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會晤上海市委書記 布林肯：美中有義務管控雙邊關係

記者張文馨／華盛頓即時報導
(取自布林肯X平台。)
(取自布林肯X平台。)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）25日在上海會晤上海市委書記陳吉寧時說，美中為了各自的人民與世界，都有義務要負責任地管控雙邊關係，布林肯提到去年底在美國舊金山的美中元首峰會，拜習同意要建立溝通管道，直接處理雙方歧見，並尋求建立合作。

布林肯24日抵達上海展開訪問，由上海市外事辦主任孔福安與美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）接機。根據國務院發布的行程，陳吉寧是布林肯此行晤談的首位中方官員。

布林肯在開場白回憶起他首次訪問上海，是1998年陪同時任美國總統柯林頓，接著是7年或8年後，陪著時任副總統、現任美國總統拜登訪問，他自己擔任副國務卿時曾在2015年來訪，如今重遊此地。

布林肯表示，上海身為商業、商務和貿易樞紐，是發展迅速的宏偉城市，代表著美中既存且充滿可能的經濟關係；布林肯提到自己將在訪問期間與學界和商界等各領域代表互動，藉此強調直接往來、持續往來、面對面對話、提出真實存在的分歧之處，試著逐步解決，也要設法建立合作。

布林肯表示，美中有義務要負責任管理雙邊關係，拜習均同意要建立並維持溝通管道，直接處理歧見，也要尋求合作。

根據美國國務院公開的內容，陳吉寧提到，今年是中美建交45周年，這項世界最重要的雙邊關係並非總是一帆風順，然而總是能隨著歷史發展前進；他說，無論中美選擇合作或對抗，影響的是兩國人民福祉與人類的未來。

陳吉寧提到，中國國家主席習近平去年應邀會晤美國總統拜登，兩人在舊金山舉行峰會，今年4月又通了電話，為穩定兩國關係打下非常重要的基礎，讓中美得以持續強化雙邊關係。

布林肯25日預計在上海會晤商界和學生，接著前往北京，晚間與學者座談；布林肯將在北京會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅，傳26日將會見習近平。

國務院資深官員20日表示，布林肯會提到美國在維持台海和平與穩定有著持久利益；台海的和平穩定對區域和全球而言至關重要，尤其是在520就職典禮將屆的這段重要且敏感的時期，所有國家都可以為和平穩定做出貢獻，希望各方都避免採取可能導致緊張的挑釁作為，並展現克制。

布林肯 國務院 拜登

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