布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

美國國務卿布林肯24日抵達上海後於晚間夜遊豫園，並品嘗南翔小籠包。（美聯社）

美國國務卿布林肯 昨24日下午抵達上海，展開他為期三天的訪華行程，首日入住標誌性的「和平飯店」，並在美國駐華大使伯恩斯陪同下，夜遊上海豫園、外灘，大啖知名老店南翔小籠包，還觀看了CBA籃球賽，沿路吸引民眾駐足圍觀。

布林肯24日到26日訪問中國，這是他任內第二次訪華，期間將在上海、北京和官員會面，商討中東、俄烏、兩岸、南海等議題，和擬就中國「產能過剩」問題表達關切。另據港媒星島日報報導，除了中國國家主席習近平可能在北京會見布林肯外，布林肯此行也將替美國總統拜登 日後訪中鋪路。

在布林肯抵達首日，他和月初訪華的美國財政部長葉倫一樣，選擇當地特色美食，在伯恩斯陪同下，夜遊上海豫園老街，在豫園九曲橋邊的南翔饅頭店用餐，大啖南翔小籠包，還夜遊了上海外灘，並在其社交帳號「X」上發布背景為外灘的影片。

此外，伯恩斯也在「X」上，發布他和布林肯一同觀賞CBA籃球賽的照片，配文表示要為「上海大鯊魚」隊加油。CBA是中國的職業籃球聯賽，當晚舉行的是上海大鯊魚在主場對陣浙江金牛。

先前，中國外交部表示，布林肯此次訪華，是中美落實兩國元首舊金山會晤共識，維持對話、管控分歧、推動合作、加強國際事務協調的一部分。