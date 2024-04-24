習視察重慶 促攻關鍵核心技術

習近平(中)23日到重慶國際物流樞紐園區考察，要求加快西部地區產業轉型升級，努力攻克關鍵核心技術。(新華社)

中國國家主席習近平 23日在重慶考察，他在當地主持召開「新時代推動西部大開發座談會」時要求加快西部地區產業轉型升級。強化科技創新和產業創新深度融合，積極培養引進用好高層次科技創新人才，努力攻克一批關鍵核心技術。

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新華社報導，習近平22至23日在重慶市考察調研，先後前往重慶國際物流樞紐園區、九龍坡區謝家灣街道民主村社區、重慶市數位化城市運行和治理中心，了解當地加快建設「西部陸海新通道」、實施城市更新和保障改善民生、提高城市治理現代化水平等情況。

中央社指出，習近平考察的重慶國際物流樞紐園區，位在重慶市沙坪壩區，是中歐班列、「西部陸海新通道」鐵海聯運班列的始發站。而中歐班列是往來於中國、中亞、俄羅斯、歐洲之間的長途貨運列車，被中國視為其「一帶一路 」計畫的重要組成部分。

另外，習近平23日下午在重慶主持召開新時代推動西部大開發座談會並發表重要講話。

習近平指出，中共中央對新時代推進西部大開發形成新格局作出部署五年來，西部地區發展仍面臨不少困難和挑戰，要切實研究解決。

習近平強調，要堅持把發展特色優勢產業作為主攻方向，因地制宜發展新興產業，加快西部地區產業轉型升級。強化科技創新和產業創新深度融合，積極培養引進用好高層次科技創新人才，努力攻克一批關鍵核心技術。深化東中西部科技創新合作，建好國家自主創新示範區、科技成果轉移轉化示範區。促進中央企業與西部地區融合發展。把旅遊等服務業打造成區域支柱產業。

針對西部邊疆發展，習近平表示，要提高西部地區對內對外開放水平。大力推進西部陸海新通道建設，推動沿線地區開發開放，深度融入共建「一帶一路」。完善沿邊地區各類產業園區、邊境經濟合作區、跨境經濟合作區布局，推動自貿試驗區高質量發展。

據報導，國務院 總理李強、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥出席座談會；國家發改委主任鄭柵潔和重慶、四川、陝西、新疆等省市區黨委書記匯報工作情況。