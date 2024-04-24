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中「繞道」買到輝達AI晶片 美台3大廠成禁令破口

中國新聞組╱北京24日電
路透報導，中國透過經銷商繞過華府禁令，買到輝達的高階晶片；圖為黃仁勳展示輝達晶片。(取自Nvidia網站)
路透報導，中國透過經銷商繞過華府禁令，買到輝達的高階晶片；圖為黃仁勳展示輝達晶片。(取自Nvidia網站)

路透獨家報導，儘管美國去年擴大對於中國的先進人工智慧（AI晶片出口管制規模，但中國大陸十所大專院校和研究機構透過經銷商，購買美超微、戴爾和台灣技嘉科技等公司生產的伺服器產品，繞過美國去年11月擴大實施的晶片禁令，取得輝達（Nvidia）的先進人工智慧（AI）晶片。

輝達發言人回應路透表示，這些招標所涉及的產品是在美國實施禁令前就已出口，指稱報導「並未暗示我們任何夥伴違反出口管制規定，在世界各地銷售的占比也微不足道」，輝達遵守美國管制規範。

美超微和戴爾都說若發現第三方違法出口或再出口，將進行調查並採取行動；技嘉23日表示遵守台灣法律與國際法規，沒有外電報導狀況。

路透指出，從去年11月20日至今年2月28日未被報導過的招標文件顯示，中國科學院、山東人工智能研究中心、湖北省地震局、山東大學、西南大學、一家隸屬黑龍江省政府的科技投資公司、一家國營航空研究中心，以及一家太空科學中心等中國機構，向經銷商採購的這些伺服器產品，包含一部分的輝達最先進晶片。

這11家中國經銷商都不知名，路透也無法核實出售的伺服器是否為美國實施禁令前的庫存。雖然美國政府禁止輝達及其夥伴直接和透過第三方出售先進晶片到中國，但在中國買賣晶片並不違法。

路透在資料庫發現的這些標案內容，只占中國國營實體採購案的一小部分，顯示中國能有取得先進AI晶片的管道，雖然每起採購案都只有幾台伺服器和數十顆遭禁的晶片，產業分析師和主管指出，仍對訓練模型與從事先進研究很有用。

華府凱易法律事務所合夥人葛欽（Daniel Gerkin）表示，由於不了解下游供應商，輝達晶片可能在不知情下流入中國，若製造商出售前已完成充分盡職調查，美國政府要採取執法行動大概會有難度。

美國商務部表示，無法針對任何可能進行中的調查發表評論，但正密切監督限制晶片的流向，官員可能針對可靠指控展開調查，包括透過空殼公司購買限制晶片。

31--路透調查發現，中國十間大專院校和研究機構繞過華府的晶片禁令，透過經銷商購...
31--路透調查發現，中國十間大專院校和研究機構繞過華府的晶片禁令，透過經銷商購買美超微、戴爾和台灣技嘉等公司生產的伺服器產品，並取得輝達先進AI晶片。(路透)

晶片 輝達 AI

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