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英、德同日爆華諜案 中駐英使館斥：自導自演

中國新聞組／北京23日電

英國警方去年3月逮捕兩名英國男子，指他們涉嫌為中國充當間諜。當局22日宣布，兩人涉嫌向外國提供危害英國國安的資料，正式以違反「官方機密法」起訴。中國駐英大使館反駁，指這是英方「自導自演的政治鬧劇」。同一天，德國當局也宣布逮捕三名德國公民，指控他們涉嫌為中國取得重要軍事技術。

自由亞洲電台報導，根據英國警方公布的資料，兩名被起訴的「華間諜」，為32歲的Christopher Berry和29歲的Christopher Cash，分別來自牛津郡及倫敦。他們被指在2022年至2023年2月期間，出於「損害國家安全或利益的原因」，收集或向他人傳達資料或文件，可能間接為「敵人」所用，涉違「官方機密法」。

據報導，警方直指相關指控涉及中國。兩人目前獲准保釋，26日再出庭。其中Christopher Cash據報是英國國會研究員，在英國保守黨議員成立的「中國研究小組」（China Research Group）擔任董事。該小組曾被中方視為「反華」組織。

中國駐英大使館則發聲明反駁指控，「所謂中方涉嫌『竊取英國情報』的說法完全是無中生有，惡意詆毀，我們堅決反對。我們敦促英方停止反華政治操弄，停止這種自導自演的政治鬧劇。」

另外，德國聯邦檢察署又宣布逮捕三名德國公民，指控他們涉嫌為中國充當間諜，並搜查他們的住所及辦公地點。案情指，其中一名被捕者曾為中國國家安全部一名雇員充當代理人，利用另外兩名被捕者和德國一間大學達成協議，為中國合作夥伴購買最先進的機器零件，可用於戰艦發動機。

報導指出，案情稱，中國當局為計畫提供資金，而其中一名被捕者正為中國海軍其他研究項目進行進一步洽談。他又被指利用中國國安部資金，從德國購入一部特殊激光器，且在未經授權下將其出口到中國，涉嫌違反歐盟規定。

德國 間諜 大使館

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