王毅：澳英美三方結盟 恐引「核擴散」風險

中國外交部長王毅(右)20日與巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科舉行會談。（新華社）

中國外交部長王毅 出訪南太國家巴布亞紐幾內亞 ，當地時間20日與巴紐外長特卡欽科會晤並舉行記者會，王毅批評AUKUS （澳英美三方安全夥伴）協議違背南太無核區條約，並稱AUKUS協議將引發嚴重「核擴散」風險。王毅強調，南太地區不應成為大國博弈的競技場，「島國是島國人民的家園，不是任何大國的後院」。

王毅18日起先後訪問印尼、巴紐和柬埔寨，21日結束巴紐行程轉赴柬埔寨訪問。

王毅在巴紐時強調，雙方要繼續互相信任，堅定不移、發展兩國全面戰略夥伴關係；中方堅定支持巴紐維護好國家主權和領土完整；雙方一致主張，太平洋島國內政不容干涉，自主發展權利不容剝奪，和平穩定局面必須守護，並稱雙方都是全球南方成員，互幫互助、深化南南合作，是天經地義、光明正大的事。特卡欽科則稱，巴紐長期堅持並將繼續堅定奉行一個中國政策。

針對AUKUS協議國家考慮與日本開展軍事技術合作，王毅抨擊AUKUS協議國家「巧立名目」，試圖拉攏更多國家加入，中方一貫反對在本地區製造陣營對抗的行徑。他並稱，南太地區不應成為大國搞零和博弈、排他性安排的競技場。

就2019年與台灣斷交的索羅門群島近期舉行大選，立場親中的現任總理蘇嘉瓦瑞尋求繼續掌權，王毅稱，各方都應尊重索羅門群島人民的選擇，不要干涉索國內政。