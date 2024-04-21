中艦柬港口停留逾4個月 美智庫：在雲壤軍事基地執行任務

美智庫發布報告，指出中國海軍被授予在柬埔寨雲壤軍事基地執行任務與駐紮的權限。圖為中國輕型護衛艦文山艦資料照片。（取材自微信）

美國華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）18日發布一份報告，指出柬埔寨似乎已經進一步授予中國海軍在該國雲壤軍事基地（Ream base）執行任務與駐紮的權限。此外，今年是解放軍 海軍建軍75周年，但不會舉辦海上閱兵。

戰略與國際研究中心轄下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）透過衛星影像分析，發現中國輕型護衛艦已經在柬埔寨雲壤軍事基地停泊4個多月。

由於只有解放軍船隻在該港口停靠，顯示中國軍隊在該基地享有一定特權。透過觀察解放軍未來幾個月在該港口的行動，將更明確判定雲壤軍事基地是否已經成為中國海軍基地之一。

根據自由亞洲電台報導，駐金邊美國大使館發言人表示，美國與周邊國家對於中柬兩國在雲朗基地的互動表示嚴重關切，「柬埔寨人民、周邊國家、東協、以及整個地區都會受益於對中國在雲朗活動的透明度。」

中國與柬埔寨政府2019年簽訂備忘錄，指出柬埔寨將賦予中國部份雲壤軍事基地的經營權，此內容在當時引發極大爭議。

中國官方在2022年證實，協助雲壤海軍基地升級改造的工程正式開工，表示，「中國軍隊將一如既往地向柬軍提供力所能及的幫助，推動兩國軍事合作不斷邁上新台階、取得新進展。」

美國國務院 亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）今年2月於金邊會見柬埔寨首相洪馬內，曾對中國軍隊參與雲壤軍事基地的建設，及其未來的使用表示嚴重關切。

法國國際廣播電台報導，有專家認為柬埔寨允許中國軍艦進入雲壤基地，是為了換取中國海軍協助翻修。金邊否認這種說法，稱柬埔寨憲法不允許外國軍隊在自己的領土上建立基地。

據自由亞洲電台報導，與此同時，中國與柬埔寨的聯合軍演「金龍演習」也正在如火如荼的籌備階段。中柬兩國的海軍指揮官18日就此在金邊召開會議；中國外交部長王毅 也將在21日拜訪柬埔寨，展開為期3天的訪問，進一步鞏固雙邊關係。

解放軍海軍即將迎來成立75周年，官方將慶典活動與西太平洋海軍論壇等活動結合辦理，根據官方宣布的活動內容，今年並沒有循例舉辦「海上閱兵」的規畫。海軍發言人、海軍政治工作部宣傳局局長冷國偉大校20日指出，4月23日上午，在青島海軍博物館組織致敬人民海軍英雄儀式，並在海軍各級機關、獨立駐防部隊、院校、三級以上艦艇、海外任務部隊舉行「慶祝人民海軍成立75周年隆重升國旗儀式」。

4月20日至24日，在青島、大連、煙台、上海、廈門、廣州、湛江、海口、三亞等地海軍部隊組織軍營開放活動，其中在青島港3號碼頭、青島奧帆中心碼頭安排6艘艦艇向社會公眾開放。此外還在多地有軍樂展演、美術展、燈光展等。