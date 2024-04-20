中印邊境緊張…莫迪任內漸行漸遠 中國首成印度大選關鍵議題

自印度總理莫迪上任後，中印關係日趨緊張，成為今年印度大選關鍵議題。（歐新社）

2024年印度 大選將於4月19日至6月1日舉行，現任印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）積極尋求第三次任期，相比過去針對涉外議題的討論，多與巴基斯坦在印度煽動恐怖主義有關，此次印度與中國在莫迪帶領下漸行漸遠的關係，首次成為印度大選熱門議題。

莫迪作為對中國商界友好的印度領導人，曾多次前往中國招商，希望從中國的經濟轉型中學習，他曾指出，「中國在我心中有一個特殊的地位」，

根據《紐約時報 》報導，莫迪在2014年贏得印度總理大選後，立即邀請中國國家主席習近平 訪問他的家鄉，用超出常規的禮儀熱情接待習近平主席。但中國明確表示，兩國關係不會那麼輕鬆。

前印度駐美國大使拉奧琦（Nirupama Rao）告訴《紐約時報》記者，「莫迪上台之前的幾年裡，中國開始大量投資一帶一路，印度認為該計劃威脅到其安全和勢力範圍；中國還在兩國邊界和印度洋上採取咄咄逼人的行動。」

《美國之音》報導，中國在莫迪任內在印度邊界大量增兵，甚至侵入印度領土，導致兩國流血衝突。在莫迪第二任期內，兩國關係進一步惡化，雙方軍隊在2100英里長的邊境線上頻繁對峙。

評論指出，儘管莫迪在印度國內的形象是一個強人領袖，人們甚至認為他有能力制止俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，但是在印度跟中國的領土爭端上，他卻顯得異常無力。

莫迪在本次大選前接受美國《新聞週刊》專訪，呼籲雙方要解決長期以來的邊境問題，「我希望通過外交和軍事的積極接觸，恢復和維持邊界的和平與安寧。」

印度德里中國研究所主任鄭嘉賓（Jabin T Jacob）告訴《美國之音》記者，「莫迪的聲明是他在選前再次試圖與中國建立更多連結，這也是一個機會，讓民眾注意到中國對印度國家安全構成的挑戰。」

《美國之音》引述梅尼帕爾高等教育學院院長查里博士分析，「莫迪擔任總理以來雖然盡了最大努力，但是中國的好戰行為還是有增無減，這就是為什麼中國正在成為印度大選議題的原因。」