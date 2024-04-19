不只提高鋼鋁關稅 拜登擬再取消中國太陽能板關稅豁免

美國貿易代表戴琪17日出席參院財政委員會聽證會時表示，華府必須採取果斷行動，保護本土的電動車行業，避免遭受中國的補貼式競爭。(美聯社)

美國再對中國掀起新一波貿易戰，繼拜登 總統17日表示，美國考慮將中國鋼鋁關稅 從現行的7.5%提升到25%之後，拜登政府還研擬取消中國雙面太陽能板關稅豁免，藉此獲取美國太陽能業者支持以及穩定太陽能板價格。

本報系聯合報引述路透報導，熟悉白宮計畫的消息人士透露，拜登政府正在考慮取消實施二年的太陽能關稅豁免，並恢復對進口的雙面太陽能電池板徵收關稅，但撤銷關稅豁免的時間表尚未決定。

據悉，雙面太陽能電板是美國公用事業級別的太陽能發展方案中的主要技術，自拜登總統2022年簽署因應氣候變遷的里程碑法案「通膨削減法」以來，計畫在美國本土設立的太陽能設備廠已有40多座，而相關的關稅豁免則是最早從2018年前總統川普任內就已開始，拜登則於2022年再延長二年關稅豁免。

事實上，拜登政府取消太陽能板關稅豁免早有跡可循，近期財政部長葉倫（Janet Yellen）和貿易代表戴琪 （Katherine Tai）等都曾對外指出，中國對於再生能源相關產能大規模投資所帶來的威脅，美國無法坐視不管，將積極評估貿易補救措施。

路透分析，恢復對雙面太陽能電池板徵收關稅，將加惠這些在美國的太陽能設備廠的營運。這些工廠對於拜登政府因應氣候變化，同時振興美國製造業、創造數百萬工會就業機會的政策落實，非常重要。