李強赴廣交會晤外商 強調堅定擴大開放

中國國務院總理李強17日在廣交會的境外採購商代表座談。(中新社)

中國國務院 總理李強 17日在廣交會與境外採購商代表座談。李強認真聽取大家發言，讚賞大家長期以來積極參與廣交會、大力開展對華經貿合作。未來中國也將堅定不移擴大高水平對外開放，促進貿易投資 自由化便利化，為各國企業發展提供更加廣闊的空間。

中新社報導，出席座談的企業負責人包括英特宜家、沃爾瑪、科佩爾、露露國際、美而真、阿爾祖姆、似鳥、歐尚、生牌、凱斯科、長友等境外企業。

境外採購商代表介紹了通過廣交會加強對華合作的體會，表示廣交會為促進中國同世界各國貿易往來和友好關係發揮了重要作用。願以廣交會為平台，繼續擴大在華經營。企業家們還就發展循環經濟和綠色經濟、優化在華經營環境、加強中外人員交往提出意見和建議。

李強指出，長期以來，境外企業為推動中國與世界經貿合作，聯通中國製造與海外市場，促進全球供給與需求高效匹配作出了積極貢獻。期望大家繼續深耕中國市場，拓展在華業務，更好分享中國的超大規模市場需求和開放發展機遇，當好增進中外相互理解與互利合作的友好使者。

李強說，中國將加快對接高標準國際經貿規則，持續擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，加強外商投資服務保障、知識產權保護，切實維護在華外資企業的合法權益，為國際商務人員往來、外國人在華工作生活提供更多支持便利。