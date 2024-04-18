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「若赴德留學是否須吸大麻」 蕭茲對話同濟學生 遇白癡提問

中國新聞組／北京18日電
德國總理蕭茲（右四）15日在上海同濟大學進行交流時，竟有學生提問有關大麻問題。（路透）
德國總理蕭茲（右四）15日在上海同濟大學進行交流時，竟有學生提問有關大麻問題。（路透）

德國總理蕭茲已結束訪中行程，不過，早前一段與上海同濟大學學生交流插曲近日引起關注。據指出，交流期間有該校學生向蕭茲提問，如果自己在德國留學，是否必須吸食大麻。在微博等平台上，不少網友認為這名學生的提問十分愚蠢，「真不像是有正常智商的人能提的問題」。目前，微博疑已封鎖相關話題。

影音來源：YouTube

德國總理蕭茲15日到上海同濟大學，與該校學生展開交流。新加坡聯合早報及路透等外媒報導，在提問環節，有該校大學生向蕭茲提問，如果自己在德國留學，是否必須吸食大麻，因為，德國已把大麻合法化，而大麻在中國不合法。

德國本月通過法案，允許個人和協會種植和擁有有限量額的大麻。

對此，蕭茲回答：「我們不希望更多人吸食大麻，我們希望更少人這麼做，我們需要有更多關於大麻的公眾教育。」他也說：「答案很簡單：不吸食。我今年就要66歲了，但我從來沒吸食過大麻。」

綜合媒體報導，在微博、推特等平台上，有網友稱上述提問讓「這位聰明絕頂的政治家，差點要傻眼了」，還有網友稱「路透不會是瞎編的。」

不少網友認為這名大學生的提問十分愚蠢，覺得「看起來這真不像是有正常智商的人能提的問題。」

另有網友指出，「這就好比問，中國人愛喝白酒，來中國留學必須喝白酒嘛一個道理，毫無邏輯可言。」「這問題太無知了，去德國留學不是必須喝咖啡！尷尬的不是蕭茲，是聽到這個問題的同學和老師。真給學校丟人！」

加上，不久前「國師」張維為在該校演講時受到熱烈歡迎，許多網民進一步質疑同濟大學的整體風氣，指出即便上述對蕭茲的提問就算是校方提前安排的，那也相當「丟人現眼」。

目前，微博疑似已將「#德國總理稱中國留學生不必吸食大麻#」的話題封鎖。

大麻合法化 德國 蕭茲

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