不再已讀不回 中主動與美談太空安全

美國太空司令部司令懷廷9日在美國科羅拉多斯普林斯舉行的第39屆太空研討會上發表演講。（取材自美國太空司令部網站）

中美競合關係更趨複雜，美國太空 司令部日前稱，曾與中國分享可能發生軌道碰撞的數據，但中方總是「已讀不回」；不過，在過去的半年內，中方曾就兩個與太空安全有關的問題，「主動」與美接觸。美方稱此是「非常積極的信號」，希望在此基礎上發展對話。

觀察者網報導，香港 英文媒體南華早報援引美國軍事新聞網站Breaking Defence消息稱，美國太空司令部司令懷廷（Stephen Whiting）9日在美國舉行的一場太空研討會上發表主題為「在競爭和衝突中取勝」的演講，強調美國在太空領域不斷發展國際和商業夥伴關係的重要性，稱美國太空司令部致力於建立一個「由隊友組成的聯盟」，以形成「集體優勢」。

演講中，懷廷再提中俄「太空威脅論」，稱中國正以「驚人速度」發展太空能力，且中國造成的空間碎片更會威脅太空安全。

據報導，演講結束後，懷廷在接受媒體採訪時稱，過去六個月裡，中國就兩件「希望與美國討論」的與太空安全有關的問題，「主動」與美國進行了接觸，這是非常積極的信號，美方希望在此基礎上發展對話。

他同時也稱，除了上述兩個中方與美方溝通的例子，美國經常與中國、俄羅斯等國家分享潛在的軌道碰撞的數據，中方「並不總是」作出回應。

在空間運行方面，美方長期堅持，軌道數據方面的國際密切合作對於防止可能發生的碰撞至關重要，因為碎片可能威脅到特定軌道上任何國家的衛星。懷廷表示，為此，「我們希望與中國建立定期的安全數據共享渠道。」

懷廷沒有透露他所提到的中美溝通具體是何時發生的，美媒也未說明中美之間就兩個太空安全問題進行了多少次接觸。

南華早報提到，在懷廷發表上述言論之際，經過幾個月的高層接觸，中美之間的冷淡關係有所緩和。

「中國太空威脅論」近年頻被美方提及，今年2月底，懷廷曾在美國國會參議院軍事委員會聽證會上稱，中國正在以「驚人速度」發展太空軍事能力，且「極大提高了在地球上和軌道上監視、跟蹤和瞄準美國及其盟友部隊的能力」，他將中國列為太空領域「主要威脅」，借此在美國國會議員們面前表達美國太空司令部的預算 需求。