伊朗導彈襲以色列 當地華人：警報突響起 一下子腿軟心慌

以色列上空攔截導彈場景。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

伊朗 13日以大批無人機及彈道飛彈對以色列 發動報復攻擊，在以色列外派工作的當地華人 甄林（化名）表示，導彈來襲之初，周圍響起了急促的警報聲，當時一下子腿就軟了。另外，外交部領事司提醒中國公民謹慎前往伊朗。

極目新聞報導，甄林展示了幾條當時拍下的視頻，說道：「之前根本沒見過這些，有幾個當地華人還跑出來看是不是『煙花』，但也有人躲到了防空隧道裡面。雖然後來看到導彈被攔截了，但還是心慌。出門在外才體會到，祖國是真的太安全了。」

此外，甄林稱，當地人在空襲之前就已經提前發出了預警聲明，「第一批無人機將在一小時內抵達以色列。此外，伊朗人還宣布發射了巡航導彈和彈道導彈。我們所有的管理人員，請確保您所負責的中國團隊靠近保護區。」

香港01報導，中國外交部領事司官方公眾號「領事直通車」提醒中國公民謹慎前往伊朗。

據報導，外交部領事司和中國駐伊朗使館提醒中國公民密切關注地區局勢發展，近期謹慎前往伊朗，已在當地的中國公民和機構保持高度警惕，加強安全防範，做好應急準備。如遇緊急情況，請及時報警並向駐伊朗使領館尋求協助。