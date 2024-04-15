伊朗襲以色列 蕭茲訪華蒙陰影

德國總理蕭茲（左）14日抵重慶後，造訪德國博世集團與中國慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司，凸顯中德經濟關係緊密。（路透）

德國 總理蕭茲 14日抵達中國西部經濟大城重慶，受到伊朗對以色列 發動襲擊影響，蕭茲取消乘船遊長江等觀光項目行程，參訪德中合資的博世氫動力系統公司。外媒近日多報導稱蕭茲此行將重申德國不尋求與中國經濟脫鉤，但有必要「去風險」。不過，西門子財務表示，德國製造商需要「幾十年」才能減少對中國的依賴。

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蕭茲訪華三天，陪同到訪的包括農業、交通、環境部三位部長，以及西門子、賓士、拜耳及寶馬等德國大企業高管。據德國之聲報導，蕭茲將先後到訪經濟重鎮重慶和上海，最後在周二抵達北京開始政治會談。上述企業均在中國有大量投資，但對中國不公平的競爭環境也頗有怨言。 打造公平的營商環境，將是蕭茲周二在北京政治會談中的重要議題之一。

來源：中国新闻社

蕭茲飛往重慶途中，在專機上獲悉伊朗對以色列發動大規模空襲的消息。抵達重慶後，蕭茲在第一時間對德黑蘭當局提出強烈譴責，並重申了德國對以色列的堅定支持。

而伊朗對以色列發動的大規模襲擊行動，為蕭茲的訪華行程蒙上陰影，目前其行程會受多大程度影響尚不得而知。但蕭茲已取消原定昨天的乘船遊覽長江以及重慶市內觀光項目，他將通過視訊參加七國集團就中東局勢舉行的緊急磋商。

德廣聯發自北京的報導稱，蕭茲屆時可能還會敦促中國領導人，利用中國對俄羅斯的影響力，敦促克里姆林宮停止在烏克蘭的戰爭行為。人權組織則呼籲蕭茲在華期間，以明確措辭提出中國踐踏人權的行為。此外，蕭茲可能還將談及中國產能過剩的問題。

經貿方面，第一財經引述上海同濟大學德國研究中心副主任伍慧萍分析，蕭茲此行要向北京傳遞出一訊號，即德國始終希望中方了解德國所謂的「去風險」不等於「脫鉤」，希望在經貿領域深化合作。而法廣引述金融時報報導，西門子財務總監拉爾夫-托馬斯（Ralf Thomas）表示，德國製造商需要「幾十年」才能減少對中國的依賴，「全球價值鏈是在過去 50 年中建立起來的。你要多天真才會相信這可以在6個月或12個月內改變？這需要幾十年的時間。」這凸顯了西方企業面臨的困境，以及它們對中國作為市場和供應商的依賴。

在這段評論之前，德國經濟研究所的一份報告發現，自2022年以來，德國企業在「降低」中國風險敞口和減少對進口的嚴重依賴方面幾乎沒有取得任何進展。