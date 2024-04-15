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演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

伊朗襲以色列 北京關切未譴責 網民如常「反以」

中國新聞組／北京15日電

伊朗以色列發射無人機和飛彈，多國譴責伊朗的襲擊行動，中國外交部昨也表示對「當前事態升級深表關切」，呼籲有關方面保持冷靜克制，但是沒有譴責伊朗。而在中國的社交媒體上，很多網民們一如既往地表達對以色列的憤怒和對伊朗的支持。

美國之音報導，中國還呼籲「國際社會特別是有影響力的國家，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。」中國在中東的能源進口比例愈來愈高，中國一直希望能為中東的和平發揮更大的作用。去年，中國在伊朗和沙烏地阿拉伯之間進行了調解。路透報導稱，中國已要求伊朗幫助遏制葉門叛軍「青年運動」（又譯「胡塞武裝」）在紅海對船隻的襲擊，否則可能會損害與北京的商業關係。

而在中國社交平台微博上，關於此事網民似乎更關心軍事角度，登上熱搜榜的「伊朗99%的導彈和無人機被攔截」的話題，截至昨天上午8時已吸引了超過2.2億的閱讀量。 

在「央視新聞」微博官方帳號主題為「以色列多城市遭襲目前1人受傷」的帖子下面，多達1500條評論中，大部分和之前對於以色列哈瑪斯之戰的態度相似「反對以色列」。很多人表示了對以色列僅一人受傷的懷疑。有網民說：「以色列一直都是銅牆鐵壁，還愛拍電影，反正我是不信的」；另一名微博用戶說：「這麼大陣仗，一人受傷，這是演雙簧呢。」

更多的是直接表達對以色列的憤怒和對伊朗的支持。有網民評論說：「那又怎樣？要讓以色列明白，對手再弱小也有能力對你造成傷害，不論你多麼強大；」另一網民說：「證明伊朗是善良的人道的有良知的。」

在新華社官方帳號關於「美國重申堅定支持以色列」的帖子下面，1千條評論也幾乎清一色的「反美」和「反以」。網民「就當我昵稱是空白的」這麼說道：「打，狠狠的打，中國人民支持伊朗」、「美國消失世界就安寧了」。

在相對來說較少過濾評論的網易新聞門戶網站上，可以看到也有一些中國網民持有「非主流」觀點：「以色列加油！願你次次中東戰爭都打贏！幹死假神棍！」還有一些網民作壁上觀：「中國在世界動蕩之中，中國更要抓緊時間加快發展自己壯大自己。只有自身的不斷強大，才足以應對隨時可能襲來的驚濤駭浪」。

以色列 伊朗 微博

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