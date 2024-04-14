蕭茲訪中國攜豪華企業團 中學者：陣容「非同尋常」

德國總理蕭茲14日清晨飛抵重慶後，前往博世（Bosch）的工廠參觀。（路透）

時隔一年半後，德國 總理蕭茲 再度訪問中國，這一回還帶領包括環境、農業、交通等三名內閣部長及西門子、BMW、賓士等重量級企業家所組的代表團。上海同濟大學德國研究中心副主任伍慧萍分析，此次陣容規模以往通常僅出現在雙方政府磋商的情況下，顯示此次規模「非同尋常」。蕭茲此行還向中國傳遞一訊號，即德國始終盼望中國了解其的「去風險」不等於脫鉤，希望雙方能在經貿領域深化合作。

據第一財經報導，伍慧萍認為，儘管當前德國政府的全球策略有所調整，包括此前提出要降低對中國的依賴性、降低風險等，但蕭茲此行要向中國傳遞出一個訊號，即「德國始終希望中國了解德國所謂的『去風險』不等於脫鉤，希望在經貿領域深化合作，在全球治理領域能與中國一起推動相關問題的解決。」

伍慧萍指，2022年11月蕭茲的訪問極具象徵意義，當時他也成為疫後首個來中國訪問的西方大國領導人，彰顯蕭茲政府對穩定中德關係的重視程度。「之前德國政府首長都非常重視中德關係，例如梅克爾執政16年期間就來華12次。蕭茲此次來訪是德國政府領導人高度重視中德關係的一個傳承，體現出蕭茲政府希望穩定和進一步發展中德關係的理念。」

伍慧萍提到，對德國來說，未來外部環境面臨許多重大變數，例如俄烏衝突下一步走向、美國大選等。因此，穩定中德關係尤其重要。德國需要與在各個領域，包括全球治理領域，與保持極大影響力的中國維持定期交流和友好關係。

伍慧萍進一步指出，隨行的三位部長既體現蕭茲對聯合執政夥伴的兼顧，其中兩位是綠黨，一位是自民黨。此外，三人所涉及的交通、農業、環境領域，「蕭茲此次隨行部長的選擇應當也是經過綜合權衡，反映了德國政府對進一步深化中德合作的務實態度。」

另，伍慧萍表示，高階商務代表團的隨行，是德國總理在進行重大外訪時的「標配」。 2022年11月蕭茲訪華時就帶領由12家企業組成的豪華商業代表團，均為中德雙邊經貿合作中極具潛力的產業和重點領域，「此行也不例外」。

伍慧萍認為，在當前中德經貿關係中，大企業還是主要的推動力量，畢竟它們在中國市場深耕多年，熟知中國的政策環境，希望挖掘進一步的合作潛力和動力。而企業界的追蹤也利於維持中德經貿關係的穩定性，反映德國希望進一步與中國市場深度合作。

據德國經濟研究所（IW）報告，2023年德國對中國直接投資 總額達119億歐元，較前一年增加4.3%。2023年德國對華投資占德國海外投資總額的比重達10.3%，為2014年以來最高。自2016年起，中國已連八年成為德國第一大貿易夥伴。