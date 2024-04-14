蕭茲訪中兩手策略？一邊不尋求脫鉤 一邊宣布護衛艦8月靠港東京

日本共同社報導，德國海軍巡防艦預計今年8月下半月靠泊日本東京港口，嚇阻中國威迫行動。圖為德國海軍巡防艦「黑森號」（F221）今年2月從德國出發前往紅海。（路透）

德國 總理蕭茲 今抵重慶展開為期3天訪華行程。德方表示，蕭茲此行將重申德國不尋求與中國經濟脫鉤，但有必要「去風險」的立場。蕭茲此行看來對中國釋出善意，不過據報導，蕭茲啟程前夕，德國復興信貸銀行宣布不再提供中國低息貸款，德國海軍護衛艦也將於8月泊靠東京，與日本 合作抗中。有分析解讀這疑是德國兩手策略，蕭茲行前不忘給中國一個下馬威。

蕭茲今起至16日對中國正式訪問，外媒報導隨行德國企業界陣容豪華，包括電機大廠西門子、製藥集團默克及拜耳、車商賓士及寶馬等高層，代表團席位爭奪可謂相當激烈。法廣日前報導稱，蕭茲將訪問成都、上海、北京三座城市，並會見中國國家主席習近平並與總理李強會談。法廣報導，蕭茲訪中前夕，還和法國總統馬克宏共同呼籲「重新平衡」歐盟與中國貿易關係。

中新社報導，西門子執行長、德國經濟亞太委員會主席博樂仁在此次蕭茲訪華的隨行名單上。近年，西門子不斷加碼投資中國，比如新增11億元（人民幣，下同）投資擴建西門子成都數位化工廠等。投資中國最大的德國企業之一車商賓士執行長康林松也將隨行。隨行的還有寶馬集團執行長齊普策，他行前表示將堅定持續投資中國。

不過據德國之聲引述南德意志報報導，德國發展援助部國務祕書11日在北京宣布，德國復興信貸銀行（KfW）與中國之間的廣泛金融合作宣告結束。中國只能按照市場貸款利率獲得德國復興信貸銀行的貸款。原因一方面在於中國現在在某些經濟領域已經超過德國，另一方面，兩國也日益成為政治對手。

另據共同社昨天報導，外交消息人士指出，德國海軍的護衛艦將於5月7日離港開赴印度太平洋地區，8月下半月在東京靠港。這是著眼於中國，推進參與地區戰略的一環。德國去年7月制定對華戰略後，該國軍艦將首次在日本靠港。空軍也將於今年6至8月向印太地區派出戰機。

德國2020年制定了印太相關戰略。2021年向日本派出護衛艦，是約20年來首次有海軍艦艇赴日。2022年還首次向日本派出了戰機。今年，補給艦也將與護衛艦一同派出。除了在美國夏威夷周邊參加美海軍主辦的「環太平洋聯合演習」（RIMPAC）外，還將實施包括海上自衛隊在內的多國訓練。戰機將在澳洲、夏威夷、印度加入大規模演習，還計畫7月22至25日與航空自衛隊展開訓練飛行。

有媒體分析指出，蕭茲此行看來像是對中國釋出善意，但從德方不再提供中國低息貸款、甚至將派護衛艦前往日本抗中來看，疑是德國伴隨蕭茲此行而對中國的下馬威，似在跟進美國對華的「兩手策略」。